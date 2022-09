ŠTA ĆE MISICA REĆI NA OVO? Jovana Jeremić u emisiji raskrinkala Karića, nije znao šta ga je snašlo kada mu je spomenula OVO!

Voditeka Jovana Jeremić i bivši zadrugar Stefan Karić gostovali su zajedno u emisiji, gde se povela tema o njegovom raskidu sa Jovanom Ljubisavljević.

Jovana, kao neko ko nema dlake na jeziku odmah se umešala i dala svoj sud i otkrila šta je čula o Kariću.

- Za Karića kažu da ume da prevari devojku. Ne da ume, nego se pričalo da je prevario devojku - rekla je Jovana u emisiji Magazin In.

foto: Printscreen/Instagram

- Sve što je lepo ima kraj, tako je najbolje za sve nas, nisam najbolje psihički. Želim da se osetim slobodno, ne želim da me neko davi. Iz straha da me ne izgubi ona me je izgubila - rekao je kratko Stefan svojevremeno.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević započeli su vezu pred kamerama rijalitija "Zadruga", u trenutku kada je imala dečka, kojeg je ostavila zbog Karića. Po izlasku iz Bele kuće oni su započeli i zajednički život, a kada je Stefan ušao u šestu sezonu, Jovana ga je čekala u njegovom porodičnom domu. Međutim, nekoliko dana nakon što se završio šou program, rijaliti učesnik stavio je tačku na vezu sa nekadašnjom misicom.

Kurir.rs

Bonus video:

00:23 Da li se Stefan Karić obraća misici?