UROŠ ĆERTIĆ NAPUŠTA ZADRUGU Otkriveno i zbog čega, kaskader napravio OZBILJAN prekršaj, ISPLIVALI ŠOK DETALJI!

Kaskader i učesnik Zadruge Uroš Ćertić pre dve godine završio je u pritvoru zbog nelegalnog posedovanja oružja, kada je vitlao pištoljem po ekspozituri jedne banke. Sutra mu je zakazano suđenje, zbog čega će napustiti imanje u Šimanovcima.

Zadrugar je sada priznao da se kaje zbog toga što je uradio, pa je apelovao na učesnike rijalitija, kao i na one koji ga gledaju, da ne ponove njegovu grešku.

- Tamo gde sam bio je bio i Stefan Đurić Rasta. Sutra je konačno došao dan da idem na suđenje. Nikom to ne preporučujem. Oružje je za miliciju, za SAJ, za vojsku. Nemojte da pravite sprdnju od toga. Majka neka zove mog oca, otac mog advokata da dođe pola sata ranije. Molim sve novinare da ne prave cirkus od ovog ozbiljnog suđenja, jer taj nepromišljeni postupak može da me odvoji od deteta od 2 do 12 godina - počeo je Uroš u programu uživo i dodao:

- A vi ako se budete ovde sprdali sa tom temom, bićete ozbiljno tuženi. Kajem se, naravno, ne preporučujem nikom da se šeta po centru grada ili bilo kom delu grada s oružjem. To je za miliciju ili za kaskadere na zatvorenom, bezbednom filmskom setu sa ćorcima. Ozbiljna je tema, nije bila pompa i zajebancija. Ne mogu nikome da zabranim da dođe, ali nemojte da pravite cirkus od suđenja - rekao je Ćertić.

Podsetimo, Uroš je uhapšen zbog nelegalnog posedovanja oružja, nakon što je njime vitlao po ekspozituri jedne banke.

