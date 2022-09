TAJNO SE UDALA SANDRA AFRIKA?! Objavila fotku u RASKOŠNOJ venčanici, a jedna rečenica sve je zbunila

Pevačica Sandra Afrika objavila je fotografije u venčanici i zbunila paratioce. Septembar je mesec svadbi, a mnoge javne ličnosti upravo u septembru rekle su "Da".

Sandra je objavila niz fotografija u venčanicu pa su mnogi pomislili da se udala u tajnosti. Pevačica je ispod svoje objave postavila:

- Upravo venčani - bila je tajanstvena pevačica.

Da li je reč o nekom projektu, budući da njen menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiš voli da radi provokativnije spotove. Sandra je sa Aleksandrom bila u vezi skoro deet godina, a sada su odlični poslovni partneri.

- Mi smo dvoje odraslih ljudi. Možemo oko svega stvarno lako da se dogovorimo. Sve ovo do sada smo zajedno gradili, i nećemo da srušimo. To je jedna mašineija, gde da fali jedan šraf to ne bi bilo to. Volim da saslušam - rekla je nedavno za Kurir Sandra Afrika.

