"TRI SPONTANA PRETHODILA SU ĐURĐINOM ROĐENJU" Marija Mikić otkrila sa čim se borila i kako je njena naslednica dobila ime!

Život Marije Mikić dolaskom naslednice Đurđe u potpunosti se promenio, a svi pevačicin snovi konačno su postali java.

Čitava porodica prolagodila se ritmu naslednice, koja je po svemu sudeći beba kakvu bi svi poželeli budući da se Marija samo dva meseca nakon porođaja vratila na scenu.

- Istog trena kada i Đurđa rodio se onaj osećaj o kome svi pričaju. Nisi više sam sebi najbitniji, imaš nekoga za koga živiš. Ranije sam se stalno sa drugaricom podvrgavala raznim tretmanima, pila tablete za mršavljenje, a sada sam po tom pitanju pažljiva i stalno se pitam šta ako mi se nešto dogodi, ipak jedno biće zavisi od mene. Mnogo je odgovornosti došlo sa majčinstvom. Đurđa je inače veliki mali car koji iako ima nepuna tri meseca već spava celu noć - ispričala je Marija.

U moru modernih imena za koje se roditelji sve češće odlučuju, Marija i njen suprug izabrali su Đurđa, što je mnoge oduševilo, a pravi razlog rešila je tek sada da otkrije.

- Budući da sam zbog trombofolije imala problema oko održavanja trudnoće, tri spontana su prethodila Đurđinom rođenju, kada sam četvrti put ostala u drugom stanju i kada se trudnoća zadržala duže nego obično, Joca je u nekom trenutku od radosti prokomentarisao "Opa, Đurđa!" i to ime se zadržalo. Nikada nismo pričali o nekom drugom - otkrila je pevačica.

Svaka novopečena mama se nada podršci jače polovina oko odgajanja bebe, a Marija Mikić može reći da je po tom pitanju srećna žena te je otkrila u kojoj meri je njen nevenčani suprug Joca aktivan oko mezimice.

- S obzirom na to da on već ima sina od sedam godina, Vuka, odgajanje dece mu ije strano i jednako učestvuje. Istini za volju, ja sam bila ta koja je u početku odbijala pomoć jer sam želela sve sama da radim. Smatrala sam da je to dete moje i da ja treba da sam u svakom trenutku tu uz njega, da sam ga rodila sebi i da nije u redu da od drugih tražim usluge. To je trajalo sve do jednog dana kada je moja mama prespavala kod nas, a ja se uz njen doprinos naspavala - istakla je Mikićeva.

