ZAVRŠILI SU FAKULTETE I IMAJU BEND: Inženjera, psihologa, programera i doktora okupila ljubav prema muzici!

Diplomirani mašinski inženjer, psiholog, programer i student Mašinskog fakulteta koji je i fudbalski golman čine beogradsku pop-rok grupu Vitro bend!

Ovi mladi ljudi uspešno su studirali i bavili se muzikom. Veljko Marjanović (28), Ljubica Ćosić (23), Nikola Premović (23) i Nemanja Cupać (30) nastupaju širom Srbije i podjednako su dobri u svom poslu i na nastupima po klubovima.

Gitarista Nemanja foto: Privatna arhiva

- Pre nekoliko dana i naša Ljubica dobila je diplomu. Završila je psihologiju. Veoma smo ponosni na nju. Verujem da će biti podjednako dobra u struci kao što peva - kaže za Kurir Veljko Marjanović, pevač grupe.

Veljko kaže da članovi grupe dolaze sa svih strana:

- Bend postoji tačno godinu dana. Okupila nas je ljubav prema muzici. Dobar smo tim i odlično funkcionišemo.

Ljubica je iz Beograda i ona i ja pevamo, klavijaturista Nikola je iz Raške, ja sam iz Novog Pazara, dok je gitarista Nemanja živeo u Australiji, ali se pre godinu dana vratio u Srbiju, jer mu se, kako je objasnio, ovde više sviđa način života. Nikola je odličan student pete godine Medicinskog fakulteta, a ujedno je i golman u jednom fudbalskom klubu sa Uba.

Ljubica, Nikola i Veljko foto: Privatna Arhiva

O imenu grupe naš sagovornik kaže:

- In Vitri na latinskom znači u staklu i ovaj termin se često pominje u knjigama. In vitro znači i neki eksperiment koji se vrši u laboratoriji. Otuda In vitro -u staklu. S obzirom da su neki naši članovi vezani za medicinu, tako smo osmislili ime grupe - priča Veljko.

E.K.