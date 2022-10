"NA PITANJE DA LI SE RADUJEM, IMAM DA KAŽEM SAMO JEDNO" Alis Adaktar (50) trudna, a njen sin Adam se oglasio i JAVNO NAPISAO OVO!

"Bog obrva" Adam Adaktar (26) postaće stariji brat treći put s obzirom na to da je njegova majka Alis Adaktar (50) obelodanila da je četvrti put trudna.

Alis je u svom prvom oglašavanju pokazala je trudnički stomak, priznala da nije planirala da se to desi, ali i da ima podršku svojih najbližih. Međutim, oca svog trećeg deteta još uvek nije otkrila.

foto: Pritnscreen

Njen sin Adam Adaktar oglasio se za medije i tom prilikom priznao da mu nimalo nije bilo svejedno kada mu je majka saopštila ovu vest, a sada na svom Instagramu podelio fotku i snimak na kojima je pozirao sa Alis.

Oni su u ležernim kobinacijama sedeli na teras svoje vile, a samoprozvani "bog obrva" ostavio je poseban opis.

foto: Printscreen

"Moja majka je zaista inspiracija mnogima. Pitaju me da li se radujem što ću dobiti brata ili sestru... Imam da kažem samo - Adaktara nikad dosta! Ceo život priča da sam njen omiljeni sin, videćemo da li ću to i ostati... Bože samo da bude ćerka! Šalim se", napisao je on.

