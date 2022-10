ŠOK! U ZADRUGU ULAZI TAKI MARINKOVIĆ, a ćerka Maja i ne sluti da joj je ova zadrugarka MAĆEHA! ŠPANSKA SERIJA

U "Zadruzi 6" se sprema prava španska serija! Maja Marinković i ne sanja da je nova zadrugarka Maja Kovačević, koja je u subotu ušla u rijaliti, zapravo njena maćeha!

Maja Kovačević, javnosti poznata kao sestra pobednice "Velikog brata" Marijane Čvrljak koja je pre šest meseci nestala u Zagrebu i dalje se traga za njom, u vezi je sa starletinim ocem Radomirom Marinkovićem Takijem, koji će takođe uskoro ući u "Zadrugu"!

- Taki je nedavno viđen s novom zadrugarkom Majom na večeri. Međutim, to veče se nije završilo u restoranu, već u apartmanu u centru Beograda, koje je Taki rezervisao jer je očekivao da će smuvati Maju. Otad su njih dvoje u vezi, ali su se dogovorili da nikome ništa ne pričaju. Tako za njihovu vezu ne zna ni Takijeva ćerka - započinje priču izvor blizak Marinkoviću.

Biće i tuče

Sagovornik dodaje da Taki ovih dana pregovara sa producentima da se u "Zadruzi" pridruži svojoj devojci i ćerki.

- Taki je dao zeleno svetlo svojoj izabranici da uđe u rijaliti, a ako se dogovori sa produkcijom, uskoro će i on postati zadrugar! Siguran sam da će Maja napraviti haos kada sazna da joj je otac prećutao ovu aferu i da će morati da bude u rijalitiju sa maćehom. Obe su temperamentne, ne bi me iznenadilo da se njih dve i potuku tokom svađa, do kojih će sigurno doći kad budu morale zajedno da žive pod istim krovom.

Muva je Ivanin bivši

Taki je pokušao da ostane tajnovit.

- Istina je da smo Maja i ja proveli noć zajedno, ali nismo imali ništa. I da jesmo, ne bih pričao o tome šta u četiri zida radim sa devojkama. Zato me i vole... Ona je fina, kvalitetna i prelepa devojka. Za nju imam samo reči hvale, ali ne bih pričao mnogo o našem odnosu - rekao nam je Marinković.

I Maja Kovačević je potvrdila da ima dečka, ali nije otkrila da je reč o Takiju. Čim je ušla u rijaliti, nju je počeo da je muva bivši muž pevačice Ivane Šašić Bojan Simić, koji je takođe novi zadrugar. On se cele noći udvarao Maji, ali ona ga je oduvala:

- Želim te kao prijatelja, ali ne kao dečka, jer ga već imam!

