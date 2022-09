"TERA ME DA SE S*KSI OBLAČIM , KUPUJE MI TANGICE": Maja šokirala kakav odnos ima sa ocem, Taki ima samo JEDAN odgovor

Maja Marinković kaže da joj otac Radomir Marinković Taki kupuje tange i tera je da se seksi oblači! Učesnica "Zadruge 6" ispričala je da joj je on platio sve plastične operacije jer smatra da mlade devojke treba da budu atraktivne.

- Imam najboljeg oca na svetu! Voli me kao Boga! Sam me je odgajao i uvek mi je ispunjavao sve želje. Kad treba nešto da kupim, njega zovem. Kupuje mi veš, pidžame, haljine, parfeme, šminku, trepavice... Ma sve! Zna koju veličinu garderobe nosim i kakve mi se stvari sviđaju, tako da imam poverenje u njega da će izabrati ono što je najbolje i najlepše - priča starleta i dodaje da je Taki bio zaslužan i za njen stajling na ulasku u "Zadrugu": Odlučila sam se za dugu, zatvorenu haljinu. Rekao mi je: "Šta si to obukla?! Treba da udeš kao zvezda i da budeš atraktivna, a ne kao neka baba." Poslušala sam ga i presvukla se! Taki smatra da treba da izgledam seksi jer sam lepa i mlada! Maja otkriva da je iskeširao i sve njene posete plastičnom hirurgu: - Platio mi je silikonske grudi, smanjenje nosa, uvećanje jagodice... Pa valjda je bolje da mi otac da pare za sve to nego neki sponzor!

Radomir Marinković Taki kaže da ne žali novac kad je reč o njegovoj mezimici.

- Maja je ušla sa više od deset džakova garderobe u rijaliti. Platio sam sve te haljinice i štiklice 23.000 evra. Mora da bude najlepša i da se lepo slika pred kamerama - priča Majin otac i otkriva koliko je para uložio u ćerkin izgled:

- Grudi, napumpao sam joj i usta i nosić. Dao sam joj novac iza tetovaže. To me je koštalo oko 20.000 evra. Htela je da izgleda kao svetske glumice i uspela je u tome! Ona iz „Zadruge", kad ne bude diskvalifikovana, iznese ozbiljne pare i sve potroši na putovanja, rođendan, momke... U kući možda ostavi 100 evra.

Taki bi trebalo da se priključi naslednici u rijalitiju oko Nove godine. Na pitanje da li postoji šansa da imaju žustre svade pred kamerama, odgovara:

- Sve je moguće! Ne bih voleo da ima seks preda mnom, za ostalo ćemo lako.

