DOK OSTALI ADAKTAROVI GRADE IMPERIJU NA OBRVAMA, ARA IZABRALA DRUGI PUT! Kurir paparaco je uhvatio OVDE, a evo šta je radila!

Sestra Adama Adaktara, Ara Adaktar privukla je veliku pažnju , pogotovo kada je vozila bez vozačke dozvole svoju baku Nadalinu, a dok je o ostalim članovima porodice javnost upoznata, o mladoj Ari se jako malo zna.

foto: Printscreen/ TV Pink

Naime, do skoro se o životu mlade Are jako malo znalo, te nije poznato u koju školu ide, niti bilo šta drugo, ali sada je Kurir ekskluzivno došao do informacije, koji fakultet pogađa Adaktarka.

Za razliku, od ostatka familije, koji su stvorili imperiju na tetoviranju obrva, Ara je ipak odlučila da uplovi u neke druge vode. Kurir paparaco uhvatio je mladu Adaktarku, pored ulaza na jedan privatni fakultet u centru prestonice.

foto: Pritnscreen

Inače, poznato je da su svi članovi porodice Adaktar plastičnim operacijama promenili lični opis, a izuzetak nije ni napravila ni najmlađa Adaktarka. Društvene mreže su bile preplavljenje, njenim slikama "pre i posle operacija", a mnogi su komentarisali, da u njenom dobu, nije bilo potrebe za odlaskom pod nož.

Kurir.rs/M.K.