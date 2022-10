SEĆATE LI SE TAŠE? Htela karijeru u Americi, više od decenije ne može da se vrati kući, jurila milionera, a sad ovako izgleda!

Nataša Kojić Taša ćerka pevača Dragana Kojića Kebe pre nekoliko godina odselila se u Ameriku i o njenom životu se malo zna.

Ona se dosta promenila otkako je otišla iz Srbije i nije više plavuša, a poznato je da više od 10 godina pokušava da u SAD napravi muzičku karijeru.

Kako je sama objasnila, jednom prilikom, dobila je stipendiju za Berkli, muzički koledž i otišla u Severnu Ameriku, tačnije Los Anđeles, a detalji o njenom školovanju su i do danas nepoznanica, osim da ima diplomu čuvenog koledža iz Bostona.

Tokom ranih godina u SAD, pojavljivala se svuda, pa tako i u jednom rijalitiju.

Ona se prijavila u emisiju koja se u Kanadi i Americi prikazuje pod nazivom "Milioner mečmejker". Sve ostalo preuzima agencija, koja odabrane kandidate dovodi pred kamere i tada žiri bira najbolje za bogate klijente, pošto oni zbog obaveza nemaju vremena da sebi sami traže partnera. Tako se i naša Taša našla u šouu. Da oproba sreću! Međutim, nju je tročlana komisija tada ismejala, što zbog godina, što zbog izgleda.

- Ti si pop pevačica i imaš 29 godina? - pitala ju je žena koja vodi agenciju. Kebina mezimica je potvrdila, a žena ju je s čuđenjem pogledala i ironično nastavila:- A koliko dugo već imaš 29? Baš u tom trenutku je mladić, član žirija, postavio pitanje koliko dugo je pop pevačica, na šta je Taša odgovorila: "Od svoje osamnaeste godine", pa je ispalo da je rekla da od 18. godine ima 29 godina!

- Ako ona ima 29, ja volim vaginu! - dodao je na kraju muškarac koji je bio treći član žirija, a iz te njegove rečenice se moglo zaključiti da je gej. Osim što je doživela da joj se podsmevaju, Nataša je ostala praznih ruku. Nije se dočepala svog milionera, veoma zgodnog doktora po imenu Teo Kousouli. On je završio s nekom drugom, a Nataša je krenula u nove pohode. Pojavljivala se u raznim filmovima kao epizodista ili statista, sanjajući o svom "američkom snu".

Kako su mediji pisali, Srbiju navodno nije posetila više od deceniju zbog statusa azilanta u postupku koji ima u Americi. Naime, kada bi jednom napustila tu zemlju, više ne bi mogla da se vraća. Zbog toga, porodicu viđa samo kada je oni posete, a ovog leta naši mediji su izveštavali i o tome da se deklarisala kao lezbijka upravo zbog papira.

Iako javno pokazuje da nije orijentisana prema istom polu, Nataša je, zarad dobijanja papira, iskoristila pravo na azil koje u međunarodnom pravu podrazumeva pravo država da daju azil, pravo pojedinca da zatraži azil i pravo pojedinca da mu se odobri azil u slučaju da je na neki način ugrožen u svojoj zemlji.

Amerika nije u obavezi da odobri bez obzira na to da li je zahtev osnovan ili ne, osim u slučajevima kada se tražilac azila već nađe na teritoriji zemlje od koje traži azil, i to samo ako će mu život biti ugrožen ili će trpeti progon ukoliko se vrati u matičnu zemlju. Po nečijem savetu, sada se prijavila kao lezbijka, pa bi to trebalo da joj uspe, pošto u Srbiji, za razliku od SAD, nisu dozvoljeni gej brakovi, a to se u Americi tumači kao diskriminacija.

Kada je otišla u Ameriku, Kojićeva je imala stipendiju čuvenog Berklija. U Srbiji je pevala muziku koju nije volela, a to je, prema rečima njene bliske prijateljice, radila samo da bi zaradila pare za studiranje na prestižnom univerzitetu. Bila je odličan student i sada se u Americi bavi komponovanjem muzike za filmove. Delo njenih ruku je u mnogim američkim serijama i filmovima, između ostalog i u hororu "Coven". Međutim, ona i daje nema američke papire i ne sme da napusti Ameriku, pa je to jedini razlog zbog kojeg nije nijednom došla u Srbiju. Kada bi otišla iz Amerike, makar i na nekoliko dana, Nataša ne bi mogla da se vrati.

Postupak za koji je ona aplicirala je spor i dugo se čeka, a život u Americi je izuzetno skup. Kojićeva je, prema ovim saznanjima, dala mnogo novca za advokate jer na sve načine pokušava da izgura državljanstvo SAD.

Bilo je teških trenutaka, kada je jela jednu kiflu dnevno, a roditelji Olja i Dragan su joj finansijski pomagali. Oni su je nagovarali da se vrati u Srbiju, ali Nataša za to nije htela ni da čuje. Da bi plaćala sva dugovanja koja ima, ona je iznajmljivala stan koji je izdavala trećim osobama na dan. Osim toga, imala je i ozbiljne probleme sa bivšim dečkom, koji ju je prijavljivao policiji za uznemiravanje. S obzirom na to da je Kojićeva navodno uzeta u zaštitu azila, ona može da boravi u Americi i dalje i da tamo legalno radi. Nataša ima kreditnu karticu, svoj auto, stan koji iznajmljuje. Ona se nada da će se i njen status uskoro rešiti i da će nakon toga svojim talentom dostići i koji stepenik više u karijeri. Inače, pored toga što piše filmsku muziku, ona snima modne editorijale, statira i pojavljuje se u šou-programima.

Trenutno komponuje muziku za filmove i serije, koje možete čuti u brojnim ostvarenjima strane produkcije.

Promenila je svoj fizički izgled i postala brineta, a i telo je dovela u formu. Međutim, primetni su i estetski zahvati kojima se podvrgla, a mediji je neretko prozivaju zbog toga.

Nataša Kojić rođena je jula 1984. godine u Loznici, a u Beogradu je završila srednju školu i Muzičku akademiju. Prvi nastup je imala 2001. godine na Beoviziji sa pesmom "Sanjalica", a do odlaska u SAD 2008. godine, objavila je 3 albuma.

