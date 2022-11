"TEŠKE RATOVE SAM VODILA ZBOG TEKSTOVA" Neda Ukraden progovorila o TAJNAMA svojih pesama, evo šta je sve radila!

Pevačica Neda Ukraden, bila je gost ''Novog vikend jutra'' voditeljke Jovane Jeremić, kojoj je otvorila dušu i otkrila detalje iz svog života o kojima ranije nije govorila.

Neda je na početku otkrila zbog čega je najčešće imala problema u karijeri, pa evocirala uspomene i prisetila se poteškoća oko tekstova svojih najvećih hitova.

foto: Printscreen/Pink TV

- Teške ratove sam vodila zbog tekstova! Recimo, ''Šteta baš''... Ta pesma se odnosi na razne situacije i ljubavne i prijateljske... Pesma se zvala ''Kralj'', bilo je nešto kao ''Ubij me kao malj'', pomislila sam ''Šta je bre ovo?''... Pesma ''Zora je'', zvala se ''Jovane Labude''! Kada mi je Đorđe Novković pevao pesmu, ja se sva raznežila, ali kada sam čula to, mislim se nema šanse! Promenili smo na ''Milane'', ali ja se tek razvela i nije bilo šanse da pevam ''Milane labude''! To su bili teški ratovi! - otkrila je Neda.

foto: Printscreen/Pink TV

- Deo pesme je bio i ''kartice bez ograničenja'', meni to nije bilo kako treba. Rekla sam da meni ne trebaju smao pare, rekla sam ''Daj mi malo ljubavi, prijateljstva, malo zagrljaja''... Mi žene volimo i zlato i ljubav, neću ''Samo zlato i dijamanti''... Zamolila sam ga da mi složi to kako treba i tek nakon sedam dana bitke dobili smo konačno rešenje! - dodala je pevačica.

Kurir.rs

