EKSKLUZIVNO! GOST PULSA HOLIVUDSKI GLUMAC: Otkrio da želi da snimi film sa POZNATIM SRBINOM

Goran Dželatović Ajkula, telohranitelj i Tamer Hasan, glumac bili su gosti u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

Glumac je prve reči posvetio Srbiji i otkrio kako se oseća u našoj zemlji.

- Ovo mi je drugi put da sam u Beogradu, prvi put sam bio 2011. godine, sviđa mi se energija, ambijent, ljudi i sve ostalo, zaista smo se super proveli. Kada sam prvi put došao u Srbiju, nisam mnogo toga o njoj znao, ali oduvek sam hteo da je posetim i da ovde radim. Jedino sam znao Gorana i on mi je pričao o Srbiji, on je moj brat, a ne samo prijatelj - rekao je glumac.

Nakon toga, osvrnuo se na glumačke sposobnosti Ajkule.

- Nije naporan, prava radost je raditi sa njim, nadam se da ću snimati film sa njim, trebalo bi i sam da postane glumac. On čuva razne poznate ljude, njemu će biti lako, on stalno glumi - rekao je uz smeh Hasan.

Pošto je Dželatović ugostio Hasana u Beogradu, napomenuo je da uvek ističe odakle je i da je ponosan na to što je Beograđanin.

- Svi me, naprimer, pitaju zašto nisam još pokupio engleski naglasak, sa obzirom na to da sam tamo dugo godina, a ja im kažem da neću. Neki put mi se desi blokada za neku reč, ali ovako uvek gledam da pokažem ljudima odakle sam, jako sam ponosan na to što sam Beograđanin, majka sa Dušanovca, a otac sa Voždovca, nosim tetovažu Svetog Nikole, nosim naš pravoslavni krst oko vrata i uvek kad imam mogućnost ja kažem odakle sam - rekao je Dželatović.

Ajkula se osvrnuo na školu koju je otvorio u Kini.

- Postoje ljudi koji ne znaju, koji misle da se ložim na Luj Viton i ostale priče koje pričaju. Međutim, iza Luj Vitona ima priča, ja sam odlučio da otvorim školu u jednom selu pored Guandžona, otvorio sam to u svrhe dobrotvorne organizacije da pomognem siromašnoj deci, a pored toga sa Tamerom radim u još tri dobrotvorne organizacije - započeo je Ajkula.

Hasan je otkrio detalje.

- Imamo dobrotvornu organizaciju koja je jako bitna. Tu spašavamo decu koja su jako bolesna. Imamo jednu koja se bavi zaštitom žena od porodičnog nasilja, i tu pomažemo, imamo 200 žena sa bebama koje su se sklonile u to svratište koje mi organizujemo. A dugo godina se bavimo zaštitom mentalnog zdravlja, a to promovišemo jer je to strašan problem, mi govorimo o tome da je u redu da muškarac zaplače. Morate da pitate nekog kako se oseća. Ja sam Turčin sa Kipra i nama su stalno pričali kako pravi muškarci ne plaču, ali drugačija su vremena, morate biti oprezni i da čuvate mentalno zdravlje, ako vidite prijatelja ili komšiju da nije kako treba, pitajte ga kako je - zaključio je glumac.

