BEZ PO MUKE ZA 3 DANA ZARADILA PUN ŠTOS EVRA! Aleksandru Subotić napali da je ŠKRTICA: Dosta sam ja HRANILA i OBLAČILA druge

Aleksandra Subotić pronašla je novi način da zaradi novac, i to prodajom odeće koju više ne nosi. Aleksandra je pre tri dana otvorila novi Instagram nalog na kom je izložila 15.000, jakni, trenerki i pari obuće, pri čemu se, u zavisnosti od komada, cene kreću od nekoliko desetina do nekoliko stotina evra, a kako ih je u rekordnom roku rasprodala da se zaključiti da je za kratko vreme zaradila nekoliko hiljada evra.

Subotićeva je obavestila pratioce da su svi artikli spakovani i spremni za slanje, kao i da je pripremila još mnogo toga za prodaju, ali se ubrzo našla na meti kritika onih koji su joj zamerili što, poput velikog broja javnih ličnosti, ne pokloni odeću u humanitarne svrhe.

- Stvari poklanjam kada i kome ja to želim i kome verujem da će umeti to da ceni. Do sada sam svima sve davala, hranila, izvodila, plaćala, ali ne želim više i imam pravo, što ne znači da neću poklanjati. Hoću, ali kada ja to osetim - objasnila je jutjuberka.

