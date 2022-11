"PRODAJEŠ SE ZA PARE, KOLIKO JE SAT?" Milica Dabović pokazala poruke koje dobija zbog GOLIH SLIKA, pa poručila samo JEDNO!

Bivša košarkašica Milica Dabović pokazala je svima poruke koje dobija zbog golih fotki, koje postavlja na društvene mreže OnlyFans i Instagram.

"Ku**vela", "prodaješ se za pare", "majka deteta, kol'ko sat?", neke su od poruka koje je dobila u inboks.

Dabovićeva je potom podelila koji profil je uznemirava, te matirala muškarca koji je maltretira sledećim rečima, uz emotikone koji "umiru" od smeha:

- Pravi šmeker!

- Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. Znači ja sam samo to što ja jesam, u tim trenucima sam želela sve, da to sija, da je to jedna bajka, i moj princ koga sam ja našla, i moj prethodni partner, i otac mog deteta, ali u tome nisam uspela. Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dve ruke i dve noge a igrao si samo košarku i npravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam - ispričala je ona u emisiji "Magazin in".

