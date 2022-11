ŠOK INTERVJU SANDRE REŠIĆ! Oplela redom po zadrugarima, nikog nije preskočila, a evo kako se setila Dejana Dragojevića!

Sandra Rešić posle svadbe Maje i Bilala, na kojoj je i pevala mladencima definitivno veruje da mladoženja nema čemu da se nada, pošto Maja čeka Cara ili nekog novog muževnijeg i iskusnijeg, kom će se baciti u zagrljaj.

"Mislim da tu nema emocije. To je ono "Drži vodu dok majstori odu". Idemo, kamera, ton, akcija. Bilal je iskreniji u smislu da mu se Maja sviđa. Ona je luda, pozitivna, sve je super kad nije u onom nenormalnom mudu. Bilal voli žene koje ga maltretiraju. On se njoj dopaduckao na početku, dobar je za te njene igrarije, ali vidi se da Maja očekuje novi ulazak. Dal Cara ili nekog drugog, ne znam, ali Maja je magistrirala rijaliti, zna šta treba da radi. Sad joj odgovara haos, to je hrani. I Car da uđe, praviće ona isti haos, navikla je na to, tako funkcioniše. Što se tiče Bilala, previše je mlad, ali lepo je shvatio igru. Snalazi se, svestan je da je glavna tema, ali ne shvata će vrlo brzo morati ozbiljno da se bori. Ovo je maraton, tek je krenuo treći od deset meseci. On glumi Cara u nekom smislu. Šatro ima bol u k**cu, ali kao da nije više iskren kao na početku. Zna da je glavna tema sa Majom i to nije loše za njega. Njemu se Maja dopada fizički, za seks. Ona skače po njemu kao da pada sa plafona, ne znam kako ga ubode. Lepa, zgodna riba koju će da j*e svako veče. Meni je prišao mrtav pijan na svadbi i rekao da je voli. Ali, Maja čeka veće aždaje. Bilal je klinac, a to joj se ne sviđa. Ne ide uz nju, nije to njen stil. Bilal hoće da ga ona udari, ošamari, raskrvari, pa da je j**e. Maja ne zna za drugačiju igru u rijalitiju. Meni je žao zbog svega toga što sebi dozvoljava, Maju u zadnje dve sezone gledaju kao najvećeg ološa. Ona je manji ološ bila kad je Janjuša rastavila od žene nego sad. Maja je dobar čovek, ali zbog svih budalaština ljudi to ne mogu da vide. Ona je zvanično postala ološ. Ona je ispala veći ološ i od Dalile u prošloj sezoni. Žao mi je što će Takija da otera u grob, jer ili njemu sve ovo odgovara ili će da prsne."

foto: Printscreen/Zadruga

Taki je gledao uživo seks ćerke i zeta iz studija. Kako ti to deluje?

"On to gleda i kod kuće, na klipovima, ali kaže da nije fer da to puste u studiju. Da li je pustila produkcija u studiju ili on u kući, isto je. Ćerka je trebalo da vodi računa da li će tata da gleda seks, a ne da drugi misle o tome. Maja se j**e po rijalitiju tri godine, pa se tata sad kao čudi. Ali, shvatam i njega. Šta će on, gde će? Da je veže? Maji nema pomoći, ako se ne uzme u pamet, ali sumnjam da hoće. Ona će strašno da završi. Neće svaki biti Janjuš ili Car. Neko će koske da joj slomi, završiće u bolnici raščerečena, u gipsu, daj bože da bude živa. Mislim da je svesna da je samo u rijalitiju zaštićena."

foto: Printscreen/Instagram

Dok si pevala Marko se ljubio sa Matorom? Otkud to?

"Kako da to najprostije objasnim? Ako Matora izađe kao strejt riba koja je imala seks sa Markom, ja ću da odsečem kosu i postanem lezbijka. Matora mi je rekla da ju je on pitao da imaju seks. Najradije bih joj rekla da je na drogama, ali mislim da neće imati seks sa njim. Mislim da neće dozvoliti sebi seks sa muškarcem u rijalitiju, ali s obzirom na to da je ovo njoj deveta godina rijalitija, ništa me ne bi iznenadilo. Izgradila je imidž i njoj to ne treba, Marko je mislio da će da opstane sa Majom, ali je ona preveliki zalogaj za njega. Kad je video da tu ne može ništa, mislila sam da ima samopoštovanja i da neće sa bilo kojom devojkom da pravi priču. Pošto je sad već svaka potencijalna devojka našla nekog momka, on je skontao da mu je ugrožena pozicija pa mora da napravi nešto, bilo šta. Matora nije njegov tip ribe. Ako je istina to što pričaju da je prikriveni gej, mada mi ne liči da jeste, možda mu se zato dopada Matora. Izgubio je sve, a trebalo je da bude frajer broj jedan, pa sad daj šta daš."

foto: Printscreen/Zadruga

Jel ti deluje da je Aleks zaljubljena u Zvezdana?

"Iskreno, ja se trudim da se ne mešam u taj deo iz poznatih razloga. Ne želim da komentarišem to jer sve što bih rekla, sve što sam primetila, svaki komentar biće protumačen kao da sam zaljubljena u Dejana Dragojevića, a ljubomorna na Aleksandru. Meni je drago što me je ona izgrlila, izljubila kad sam došla. Rekla mi je da super izgledam, što sam i ja njoj kazala. To je ona Aleksandra sa kojom sam se družila u četvrtoj sezoni, ali meni ne pada na pamet da se bavim tom pričom. Svakom želim svu sreću na ovom svetu. Tu priču ne želim da komentarišem jer će sve da se tumački kako ko hoće."

foto: Ana Paunković

Kako se uklopila Jelena Golubović?

"Katastrofa. Ona je pre bila mnogo bolji igrač. Znala je da napravi has, da se psihološki igra sa ljudima, da im napravi kašu od mozga. Sad je postala Irma od prošle godine. Meša sebe u neke teme, iritira ljude, nema stav, nema priču. Čim joj neko nešto kaže, preokrene, od sebe pravi žrtvu. To mrzim. Povraća mi se od toga. Totalni je promašaj. Nekad je jela živu decu, trpela balegu na svojoj glavi, ali rijaliti više nije za nju. Njeno vreme je prošlo."

foto: Nenad Kostć, Ana Paunković

A Mikica Bojanić?

"Na početku se nije snašao. Nije znao ništa kao som. Buljio je u narod kao konj u prazne jasle. Onda ga je Sanja Grujić digla. Malo se trgao, sluša Mikijeve savete, okuražio se. Nije loš, ne smeta, ali njegovi komentari su trećerazredni rijaliti. Mučenik se trudi, pokušava, ali mesec, dva mu je maksimum osim ako ne prevari ženu ili naparavi tako neki ozbiljan skandal."

foto: Printscreen/Zadruga

Jesu li on i Sanja u spoljnom svetu bili u šemi?

"Sanja će čas posla da napravi šalu na svoj račun, ali to je fejk. Mikica nije bio poznat ni sebi pre rijalitija, ne Sanji."

Uroš Certić?

Vidim da ga baš ne vole. Nije on loš, ali ima momenat koji me nervira, hvali sebe iz davnog prošlog vremena. Kao, ko je on bio šta je bio... Znamo gde je bio, čime se bavio, ali možeš li da sebe ne ubacuješ u svaku priču? Slažem se sa 90 odsto stvari koje kaže, britak je na jeziku i ne preza da izgovori šta misli. Ima dosta mozga kao Ivan Marinković."

foto: Pritnscreen

Kako se snalazi Ivan Marinković?

"Još se nije navikao na ovaj rijaliti. Još je delom u drugom rijalitiju i to mi se ne sviđa, ali odlično rasuđuje, kao rijaliti komentator je super, slagala se ja sa njim ili ne, ali tu je super. Ono sa čime se nikad neću složiti su objašnjenja vezana za njegovog sina. Neka su Miljana i Marija najgore, neka su bolesne, ali ako ti hoćeš da vidiš svoje dete, prevrnućeš i nebo i zemlju, borićeš se protiv svih i protiv svega samo da ga vidiš. Ivan će tek ako bude počeo da pije moći da napravi neki problem, ovako se drži pod kontrolom. Slažem se da se odnos sa detetom ne gradi u rijalitiju, to nije pametno iz više razloga. Kontakt sa detetom ne sme da bude snimljen u rijalitiju jer lako može da bude zloupotrebljeno sve to. Postoje policija, socijalna služba, zakoni, i da je hteo da vidi sina, mogao je da reaguje. On kao otac može da traži DNK analizu, da uzme advokata, da ide do Strazbura ako treba da se to odradi, ali moraš da prijaviš da si otac i da tražiš prava. Mislim da je njega sramota žene kojoj je napravio dete, a ne sina kao sina. Ovako, budi javni ološ, odrekni se deteta, ali javno. Da svi znamo da si ološ, a nemoj da koristiš bedne izgovore da si pio, bio alkos, da te je tukla devojka i tome slično. Ja sam imala deset godina kada sam oca videla prvi put, iako sam znala da je to on. Kad mi je majka rekla "!Sine, to je tvoj tata, ja sam bila šlogirana, a zamisli kako je tek koji je upola mlađi."

foto: Printscreen/PINK

Jel fali Kristijan ovom rijalitiju?

"Oseća se njegov nedostatak. Nema alfa mužijaka. Nema nekog koga se plaše, na koga su se ugledali klinci. Fali autoritet jačeg muškarca. Mića to nije, Miki je nezainteresovan. Ja znam šta je meni značio Kristijan. On daje vetar u leđa i onim trećerazrednim koji ne znaju gde su došli. On ih nauči, izdigne, pomogne. Pun je priča, fazona."

Pre nekoliko dana imala si ozbiljan okršaj sa Vendi. Je l to neka netrpeljivost od ranije?

"Ona ima netrpeljivost prema meni, nemam pojma zašto, a volela bih da znam. Bile smo super kad se vidimo. Nemam 15 godina da ne znam ko je Vendi. Onda izlazim iz rijalitija i čujem da o meni nebitnjakovići pričaju. Oni što lutaju po crkvama i pevaju "Praćnuo se šarančić"! Ona koja kaže da se ocrkvenila preko "Uljez mi se uvuko u cveće", sad meni morališe! Savršeno me boli k**ac za Vendi. Sukob je počeo zbog Nade Obrić, žena je otvoreno pričala da je ne podnosi, a ja sam jedino reagovala dok je sedela u haljini koju ima dvadeset godina, a dužine do p**de, sa ljubičastim karminom na usnama i pričala o Frojdu, pa Vujakliji, pa Šekspiru... Pametuje nešto jezikom koji ne razume običan građanin. Pa nemoj da se praviš nešto što nisi. Ako ja kažem da sam počela da pevam u kafani na Ibarskoj i po svadbama za 50 i 100 evra i da sam se vraćala kući bez dinara, ne možeš ti da mi pametuješ da si zvezda. Možeš samo da mi se napušiš k**ca. Ona misli da ljudi sve zaboravljaju. Mogla sam da napravim još veći haos, ali nisam htela da uporopastim emisiju Sanji Marinković jer je poštujem. Vendi se nada da će neki pop da je oženi, a poznata je jer je bila sa Šešeljem, ona je jedna obična smehoteka koju je čerečio Ekrem Jevrić. Od nje leba nema ako se ne nakači na drugog."

foto: Printscreen/Red Tv

Goca Džehverović ti je poručila da ti više ne treba ni rijaliti, a ni ljubav pred kamerama. A najmanje Anđelo.

"U pravu je. Hvala joj na lepim rečima, a ja ću se sad posvetiti karijeri, tu je u pravu. Sad da li mi treba rijaliti? Bitno je i da li ja trebam rijalitiju. Nisam dobila poziv da uđem, a verujem i da neću jer sad radim na pesmi. Što se tiče pomenutog gospodina, on, a ni bilo ko drugi, neće dobiti ružnu reč od mene. Ja sam verovala emocijama, ali tačno je da mi to mi nije trebalo."

foto: Kurir televizija

Šta sad planiraš?

"Nastupi mi idu baš dobro, čim sam izašla iz rijalitija desio mi se hit. Nisam uzela ni nedelju dana pauze da se odmorim od rijalitija jer imam mnogo gostovanja, nastupa, intervjua, sprema se nova pesma. Sad sam uzela dve nedelje slobodno, rekla sam menadžerki da hoću da ništa ne radim.Trudim se da ispoštujem sve, karijera je na prvom mestu, ali imunitet mi je loš, pa moram da povučem ručnu da ne napravim neko sranje. Moram da dođem sebi posle 20 meseci rijalitija."

