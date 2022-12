"PLAČEM ZA NJOM SVAKI DAN"! Keba 10 godina nije video ćerku, a jela je jednu KIFLU dnevno: SAMO JA ZNAM KAKO MI JE!

Ćerka Dragana Kojića Kebe više od decenije boravi u Americi gde je potražila svoju sreću, iako je pre toga u našoj zemlji imala solidnu pevačku karijeru.

Ipak, Nataša Kojić Taša nije bila srećna vrstom muzike kojom se tu bavila i generalno životom koji je ovde vodila, pa se obrela u dalekoj Kaliforniji nakon što je pretohdno završila univerzitet Berkli u Bostonu. Ipak, takav izbor nosio je sa sobom i neke posledice pa su iza Nataše vrlo teški dani.

Ćerka Dragana Kojića zbog zavrzlame koja joj je donela trajnu boravišnu vizu u Americi već godinama ne sme da se vrati u svojuj zemlju, zbog čega je njen poznati otac priznao da pati.

Naime, kako bi mogla da ostane toliko dugo u SAD, Taša je zatražila status azilanta i to kao lezbejka. Iako javno pokazuje da nije orijentisana prema istom polu, Nataša je, zarad dobijanja papira, iskoristila pravo na azil. Amerika nije u obavezi da odobri azil bez obzira na to da li je zahtev osnovan ili ne, osim u slučajevima kada se tražilac azila već nađe na teritoriji zemlje od koje traži azil, i to samo ako će mu život biti ugrožen ili će trpeti progon ukoliko se vrati u matičnu zemlju. Po nečijem savetu, prijavila se kao lezbijka, pa bi to trebalo da joj uspe, pošto u Srbiji, za razliku od SAD, nisu dozvoljeni gej brakovi, a to se u Americi tumači kao diskriminacija.

Međutim, ćerka Dragana Kojića zbog toga nema pravo da napusti Ameriku, jer kada bi to učinila ne bi smela da se tamo vrati. Bilo je teških trenutaka, kada je jela jednu kiflu dnevno, a roditelji Olja i Dragan su joj finansijski pomagali. Oni su je nagovarali da se vrati u Srbiju, ali Nataša za to nije htela ni da čuje.

Da bi plaćala sva dugovanja koja ima, ona je iznajmljivala stan koji je izdavala trećim osobama na dan. Osim toga, imala je i ozbiljne probleme sa bivšim dečkom, koji ju je prijavljivao policiji za uznemiravanje. S obzirom na to da je Kojićeva navodno uzeta u zaštitu azila, ona može da boravi u Americi i dalje i da tamo legalno radi. Nataša ima kreditnu karticu, svoj auto, stan koji iznajmljuje. Ona se nada da će se i njen status uskoro rešiti i da će nakon toga svojim talentom dostići i koji stepenik više u karijeri. Inače, pored toga što piše filmsku muziku, ona snima modne editorijale, statira i pojavljuje se u šou-programima.

- Nisam bio u Americi tri godine zbog cele situacije. Zahvaljujući novoj tehnologiji i društvenim mrežama, čujemo se svaki ili svaki drugi dan. Nisam od onih roditelja da dete mora stalno da ti bude uz skut. Briga postoji, često me obuzme i nije mi lako. Samo ja znam kako mi je. Plačem za njom. Teške stvari koje osećam, pretačem u pesme. Imam dve-tri pesme koje sam posvetio njoj, ali ih još nisam snimio - izjavio je jednom Keba.

