MINA KOSTIĆ PREDSTAVILA 15 GODINA MLAĐEG DEČKA U EMISIJI UŽIVO: Upoznao je njenu ćerku, a evo da li će stati na ludi kamen!

Pevačica Mina Kostić je pre nekoliko nedelja uhvaćena sa petnaest godina mlađim dečkom Nikolom.

foto: Printscreen/Premijera

Iako nije planirala da ga predstavlja javnosti, od tada se sve promenilo, pa su njih dvoje danas zajedno govorili u emisiji "Premijera - Vikend specijal". Mina je otkrila da još ne zna da li će sa 15 godina mlađim izabranikom stati na ludi kamen.

- Ja to ne znam, sve je u Božijim rukama. To se sve desilo spontano, radila sam emisiju, šetala sam sa Anastasijom i kucama, on sa svojm kucama, on je pomazio kuce, on je rekao da njegova sestra voli da sluša moje pesme. On mi je posle pisao na Instagramu, ja sam mu odgovorila tek posle dve nedelje, a kad sam videla ko je, dala sam mu broj telefona i počeli smo zajedno da šetamo. Onda smo otišli da gledamo Svetu Petku. Volim da je neko ko je mlad takav, dobar, pošten, da voli svim srcem, za mesec i po dana, kao da smo zajedno godinu dana. Anastasija je srećna, upoznao je i Igora, ništa nije komentarisao, upoznala sam i njegovu porodicu, za sada je dobro. Nisam htela da pričam o svom životu i digla sam ruke od toga, ali on je bio uporan, a ja sam onda rekla možda je to to - ispričala je pevačica.

foto: Printscreen/Premijera

I Nikola je dao svoj komentar na pitanje da li će oženiti Minu.

- Daćemo prostora i vremena pa kako Bog odluči, sve je u Božijim rukama. Za sad nam je lepo, u svemu smo zajedno, prija mi, ja prijam njoj, za sad je super - rekao je on.

Kurir.rs

