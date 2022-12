NOVI SKANDALOZNI POTEZ BAKE PRASETA! Ostao bez para od sponzora, pa počeo da NAPLAĆUJE SLIKANJE sa fanovima 50 €! ŠOK DETALJI

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, zbog mnogih skandala koje je napravio u poslednje vreme očigledno se našao u finansijskoj krizi, pa je rešio da svoj budžet popuni novim biznisom.

foto: Profimedia, Ana Paunković

I to ne bilo kojim, već naplaćivanjem fotografisanja sa svojim fanovima i to, da skandal bude veći - onim najmlađim.

Kako saznajemo od izvora koji je prisustvovao neprijatnoj situaciji, kod Ilića više nema ništa "za džaba", pa odnedavno za slikanje s pratiocima traži 50 evra.

- Od kada su ga skoro svi sponzori napustili, Baka se dovija da dođe do novca kako zna i ume. Bio sam prisutan kad mu je nedavno na Vračaru prišao jedan dečak i zamolio ga za fotografiju. On mu je mrtav hladan na to odgovorio: "Može, ali to košta 50 evra!" Dete se zbunilo, mislilo je da je to šala i primaklo mu je telefon, na šta ga je on odgurnuo i rekao da prvo plati i da se ne šali. Pošto niko od dece nema toliki novac kod sebe, odmah je produžio dalje, a mali fan je ostao u šoku. Mi stariji koji smo se našli u blizini nismo mogli da poverujemo da je toliko bahat i bezobrazan. Sramota - završava naš izvor.

foto: Promo

Podsetimo, jutjuber u poslednje vreme ređa skandal za skandalom. Nakon što je nedavno dobio prekršajnu prijavu zbog nedoličnog ponašanja i vređanja koje se desilo na javnom mestu pred policajcima i novinarima, Ilić je opet došao u sukob sa zakonom, pa je nedavno vikao na komunalce, seo u kola i pobegao pre dolaska policije.

foto: Zorana Jevtić

Jutjuber se po običaju nije javljao na naše pozive.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:18 BAKA PRASE STIGAO U 29. NOVEMBAR