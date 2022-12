PROCURILI DETALJI UGOVORA MIKIJA ĐURIČIĆA SA ZADRUGOM! Evo do kad pčelar iz Kupinova ostaje u rijalitiju, svi u ŠOKU!

Miki Đuričić prvi je potpisao ugovor za "Zadrugu 6", ali najverovatnije neće ostati do kraja ove sezone. Istina o Mikijevom boravku u rijalitiju saznala se kada je produkcija "Zadruge 6" iznenadila učesnike, pa se nominacije nisu održale ovog vikenda, a umesto njih je održana samo Igra istine.

Tom prilikom došlo je do svađe između Ivana Marinkovića i Mikija Đuričića. Njih dvojica su se raspravljali u više navrata, a tokom jedne od rasprava Miki Đuričić je promrmljao da je potpisao ugovor sa produkcijom do februara, te da još malo ostaje u rijalitiju i napušta Belu kuću i rijaliti.

foto: Yotube/Zadruga6

Đuričić se očigledno neće takmičiti do kraja ove sezone, a kako je i sam rekao, njegov ugovor o boravku u rijalitiju ističe u februaru, kada će on napustiti Zadrugu, ukoliko ne dođe do produžetka ugovora, što se i dešavalo u prethodnim sezonama.

Na primer sa bivšom učesnicom Minom Vrbaški koja je tada otkrila da je potpisala ugovor na tri meseca, ali ga je produžila zbog Mensura Ajdarpašića, ali i Luna Đogani koja je ušla kao gost nakon pobedničke sezone, pa produžila ugovor da ostane duže.

kurir.rs/srbijadanas

