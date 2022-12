OSAM GODINA UNAPRED SMISLILA POKLON! Seve zida sinu kuću na ostrvu! Evo šta je pevačica osmislila

Severina Vučković je mama za primer. Ona uveliko radi na poklonu za svog sina za punoletstvo, iako do tog događaja ima još osam godina.

Kako Kurir saznaje, pevačica ima želju da nasledniku sazida kuću na nekom od ostrva u Hrvatskoj i da je kompletno opremi do njegovog osamnaestog rođendana. Zato je na vreme krenula u potragu za idealnom lokacijom. Njena prijateljica, koja je inače agent za nekretnine, već se raspituje za plac na primorju.

- Seve živi za svog sina. On joj je sve na svetu. Šta god da je bilo i kakvi god vetrovi da su je lomili, njoj je dete na prvom mestu. Uvek je bila originalna kada su pokloni za prijatelje u pitanju, a možete tek da zamislite kako se trudi za dete. On je još mali, ali kad postane punoletan, dobiće veliki i ozbiljan poklon. Uveliko razmišlja o tom iznenađenju. U pitanju je plac na jednom od hrvatskih ostrva s kućom. Trenutno su u opticaju Korčula, Brač, Hvar, Mljet, Vis, Pag, Rab, Lošinj, Susak, Vir, Šolta. Do njih se dolazi iz njenog rodnog Splita trajektom, što Severini posebno odgovara - priča naš izvor.

On otkriva i detalje:

- Pevačica je zamislila da plac bude na brdu, ali u blizini mora i da pogled puca na Jadran. Kuća bi trebalo da ima oko sto kvadrata i da bude kompletno opremljena. S obzirom na to da je primorje u pitanju, kuća će sigurno biti obložena stiropor fasadom, imaće podno grejanje, dvorište će biti uređeno, sa svim mogućim rekvizitima, natkriveno parking mesto se podrazumeva, kao i deo za roštilj. Imaće i ogromnu terasu. Njen naslednik, kojeg je dobila u vanbračnoj zajednici s biznismenom Milanom Popovićem, još je mali, ali kad poraste, biće ponosan na kuću iz snova, o kojoj njegova majka već sada brine da ispadne kako treba.

Severina ima nameru da za ovu investiciju iskešira oko milion evra, a najveći deo novca otići će na plac. Inače, ona je ove sezone umanjila cene za svoje tezge. Seve će za dvočasovni novogodišnji nastup dobiti 50.000 evra, što je niža cena od one koju je dobijala do sada kada su u pitanju njeni nastupi za najludu noć. To je za hrvatske medije potvrdio i menadžer Ivica Bubalo. Iako je spustila cene, pevačicu finansije, po svemu sudeći, neće sprečiti da ostvari svoj cilj u narednih osam godina, koliko je ostalo do punoletstva njenog mezimca i sagradi mu oazu mira, u kojoj će sigurno uživati.

Ovim povodom kontaktirali smo s njenim menadžerom, ali on nije odgovarao na naše pozive.

