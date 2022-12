JOVANA JEREMIĆ PRVI PUT OTKRILA DETALJE POKUŠAJA NAPASTVOVANJA: "Taj STARAČKI ZADAH I SMRAD i danas osećam!" Evo kako se SPASILA

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić nedavno je šokirala izjavom da je ministar iz bivše vlasti pokušao da je napastvuje, a sada je otkrila sve detalje njegovog napada kada ju je namamio u svoj stan.

Naime, ona tvrdi da je sada spremna da se s njim obračuna i javno u svojoj emisiji pred milionskim auditorijumom. Jeremićka ističe da je u međuvremenu sve uspela da prevaziđe, te da više ne beži od nasilnika koji je redovno svraćao u kafanu koji su držali njeni roditelji.

foto: Printscreen/Red Tv

- Odmah da se razumemo, ja sam sve to prevazišla i nastavila dalje jer sam jaka žena. Spremna sam da se javno s tim čovekom obračunam, može da dođe kod mene u emisiju ako sme i ako ima obraza posle svega. Rešila sam da stanem u odbranu poštenih, vrednih i jakih žena, koje su se, kao i ja, lavovski borile da uspeju u životu. Tako će i biti - priča voditeljka na početku, pa se do detalja priseća nemilog događaja, kao i načina na koji ju je političar namamio u svoj stan:

- Ministar u vladi Demokratske stranke je pokušao da me siluje. Namamio me je kod njega u stan, zaključao vrata, bacio na krevet i počeo da me ljubi po vratu. Jedva sam se spasla. Upoznala sam tog čoveka kod mojih roditelja u kafani, gde je redovno dolazio. Kada sam završila Pravni fakultet, moji su ga pitali da mi pomogne da nađem posao u Beogradu. Pristao je, a pošto je tada bio ministar, dolazila sam kod njega u kabinet da razgovaramo o projektima na kojima je trebalo da radimo. Ali, umesto toga, ispijali smo kafe i pričali o nebitnim stvarima. Ubrzo posle toga pozvao me je na ručak. Već tada mi je bilo jasno šta hoće jer sam ja sa 23 godine bila namazana i imala sam razvijenu intuiciju. Jedne večeri me je pozvao i rekao da mu je pritisak visok i da mu treba lek. Otišla sam do apoteke kupila šta treba i otišla kod njega. Čim sam ušla, zaključao je vrata i tad je počeo teror.

foto: Printscreen/Amidži šou

Podsetimo, voditeljka je ranije zaopisala kako se odbranila od napasnika.

- Čim sam spustila lek na policu, napao me je. Taj starački zadah i smrad i danas osećam. Govorila sam mu: "Ostavi me na miru." Tresao se nada mnom koliko se napalio! Uplašila sam se da ne dobije srčku. U jednom momentu sam ga šutnula u međunožje, uhvatila za ramena i srušila između kreveta i stočića. Uspela sam da ustanem i izletim iz stana. Samo sam želela da spasem goli život. Kada sam došla kući, užasno sam se osećala, ali nikome nisam pričala o tome sve do sada. Roditelje nisam želela da povredim. Nisam ga ni policiji prijavila jer je bio previše moćan. Plašila sam se da mi ne naudi. Neću da otkrivam ime jer nemam dokaze za to što je uradio - objasnila je Jovana.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:55 Jovana Jeremić podržala Anu Nikolić u medijskom ratu sa Rastom