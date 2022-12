"MOJ BIVŠI SUPRUG JE UHAPŠEN, ON NEMA VELIKU KRIVICU" Tamara Đurić progovorila o AFERI koja je tresla Srbiju, ovo joj je NAJGORE

Tamara Đurić otvorila je dušu u velikoj ispovesti o svom bivšem partneru Nikoli Kačareviću koji je nedavno uhapšen. Tamara je istakla da u njenom domu vlada harmonija, ali da nikad nije pokušavala da od javnosti sakrije probleme koji su joj se dešavali.

- Nije smrt najgore što može u životu da ti se desi, ja živim punim plućima, živim isto i kada moram i kada želim, imam satisfakciju prvo zbog mog deteta da uvek budem nasmejana, a i volim da se smejem - rekla je Tamara.

- Ja moj život predstavljam onakvim kakav jeste, ako ćemo da budemo javne ličnosti i da govorimo o svom životu onda ćemo govoriti baš onako kako jeste. U ovom momentu baš nije idealno.

Tamara je dodala da ona smatra da njen bivši suprug nije kriv, ali da ostavlja sudu da radi svoj posao.

- Bila je ta nemila situacija, jako je neprijatno, ali Bože moj, sve se da izdržati, sami krojimo svoju sudbinu. Ja nisam u nevolji, zna se ko je u nevolji. Nevolja svakako ne živi u mom domu, u mom domu živi ljubav i lepa atmosfera - navela je ona u emisiji Ekskluzivno.

- Moj bivši suprug je uhapšen, da li je uhapšen sa razlogom ili bez razloga, to ćemo da budemo sudu da odluči, moje mišljenje je da on nema veliku krivicu ili možda nema nikakvu. U mom domu živi harmonija jedino što je problem jeste kako objasniti malom detetu gde mu je otac, gde se on nalazi, zašto nije tu, ali malo vremena je prošlo, zaboraviće g. Šalim se. Zove ga i imenom i zove ga tata. Ja sam neko ko porodicu drži na okupu, koliko god bilo teško, Nikola i ja smo bivši partneri, ali ja se od njega ne ograđujem kao od oca svog deteta.

Đurićeva je istakla da će uvek stati iza svog emotivnog partnera.

- To je neko koga sam ja volela i ko je u problemu, to je apsolutno i moj problem, jer ja sam takva. Ja se osećam dobro, te stvari ne mogu da me poremete, dešavale su se i gore stvari o kojima se pisalo, ja nisam tu ni krivac, nego se nađem na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Svako treba da radi svoj posao, ja nemam razloga za brigu, pažljivo biram. Da sam htela da budem radodajka i ja bih bila popularna kod nedopečenih majstora kanalizacione struke. Ceo život sam birala otmenu gospodu za svoje društvo, kaže naša glumica, a ja citiram - rekla je Tamara.

