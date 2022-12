NISAM VIDELA DETE 3 MESECA KADA SU JE UZELI! Sindi Models se RAZVODILA duže nego što je bila u braku: Odmah sam PRIJAVILA to!

Ivana Stamenković Sindi nekadašnja članica grupe Models sa bivšim suprugom Nikolom Pavlovićem ima ćerku Petru oko koje su godinama vodili borbu za starateljstvo.

Kada su se upoznali i bili u vezi četiri godine Ivana je kako je i sama ispričala u jednoj emisiji.

Posle rođenja ćerke Petre sve se promenilo, a tadašnji suprug je kako Ivana Stamenković Sindi kaže postao nasilnik za kog nije mogla da veruje da će dobiti starateljstvo nad ćerkom.

- Ja sam Nikolu upoznala kada sam imala dvadeset šest godina, tada sam se vratila iz inostranstva gde sam radila kao model. On je bio četiri godine mlađi od mene, tada je imao dvadeset dve, dvadeset tri godine. Zabavljali smo se četiri godine, ja sam zatrudnela i odlučili smo da se venčamo - ispričala je iskreno Ivana Stamenković Sindi a onda opisala kako je sve izgledalo u prvim godinama njihove veze.

- Bila sam onako slepo zaljubljena. Sve je to izgledalo lepo, bila sam zaljubljena i nisam gledala na te neke probleme i neke možda mane i naša neslaganja. Sve je bilo nekako kroz ružičaste naočare, što se kaže. Dok smo se zabavljali bilo je naznaka da se nećemo složiti oko nekih stvari ali ja to u tom trenutku nisam mogla da vidim.

Udala sam se i dobila Petru posle godinu dana. Tada sam imala trideset jednu godinu, međutim tada su počeli problemi u braku sa kojima je javnost upoznata. Ja trpim nasilje u porodici - rekla je Ivana.

Na pitanje da li je nasilje bilo psihičko ili fizičko ili oba, Ivana kaže:

- Bilo je uglavnom fizičko nasilje. Nisam od tih žena koje vole to i kojima je to privlačno i da žele da dozvole tako nešto. Odmah sam prijavila to nasilje, želela sam da se rastavimo međutim ono nije po mojoj prijavi prestalo. Mi smo prestali da živimo zajedno ali se ono nastavilo i posle toga, prenosi Pink.

Događa se to da on uvek u vreme kad se susrećemo kada treba da se vidimo zbog Petre koja je bila još mala beba on i dalje nastavlja to nasilje. Bio je baš fizički agresivan tako da sam ja opet urgirala, opet prijavila nasilje i onda mu je zabranjen prilazak meni tako da je to tada napokon prestalo.

