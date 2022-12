Viki Miljković je otkrila njene planove za predstojeći period, kao i kako izgleda Nova godina iz njenog ugla.

Ona je rekla da uživa u praznicima, ali da nema preterano vremena zbog obaveza da uživa u njima.

- Ubudući da sam ja jedno veliko dete, mnogo volim Novu godinu i radujem se svim praznicima. Volim ukrase, svetiljke, ali nemam vremena da u tome preterano uživam - rekla je pevačica.

Nakon toga, ona je pričala o svom odlasku u Ameriku, kao i to da li će njen sin ići sa njom.

- Ide i on sa nama, on obožava Ameriku. Mi volimo da priuštimo sebi da to bude lepo. Mi turneju podelimo na dva dela, jedna je sada, a druga u februaru. Ja zbog obaveza moram da se vratim, zato ima dva dela. Prvi deo provodimo u Majamiju, našli smo prelepu kuću na plaži sa bazenom. Drugi deo turneje je u Las Vegasu.

Potom je pričala da li bi se preselila u Ameriku, a taj komentar, kao i ceo prilog, možete pogledati u videu:

02:59 VIKI MILJKOVIĆ O PUTOVANJIMA I TURNEJAMA! Raskoš u Majamiju, kuća na plaži sa bazenom, potom Las Vegas!

