"U ISTOJ GODINI SAM SE UDALA I RAZVELA" Đurićeva priznala kako joj pada uloga SAMOHRANE MAJKE, pa otkrila da li IMA NOVOG DEČKA

Tamara Đurić, progovorila je o porodičnim trenucima, nedostajanju muške figure u odrastanju njene ćerke, ali i priznala da li je nakon svega i dalje sama.

Tamara je otkrila po čemu će pamtiti ovu godinu i priznala šta je ono što ju je obeležilo.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- U istoj godini sam se udala i razvela. Zapravo, imali smo samo verski brak, nismo imali taj opštinski. Okončali smo odnos skoro, bilo je turbulentno i puno nesuglasica. Ali, svako od nas ima dovoljno svojih kvaliteta, da krene svojim putem. Iz braka, koji je nastao uz čiste ljubavi, nastala je moja devojčica, Tamara. Nikola i ja smo se uvek dopunjavali kada je ona u pitanju, ali u životu se desi, da neki ljudi mogu da budu prijatelji ali ne i partneri.

Đurićeva, na temu razvoda, nije ćutala, te je objasnila kako je došlo do prekida ljubavi za koju je mislila da će trajati ceo život.

- Nisam ja to odjednom shvatila, već su to bile neke situacije. Mi smo pažljivo razmišljali o tome. Nikola voli neki drugačiji život, koliko god to čudno zvučalo. Ja sam bila dosadna, priznaću, želela sam da budem kod kuće, bila sam možda previše tradicionalna. Trudimo se i trudićemo se da raste u ljubavi.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Nakon što je njen bivši suprug lišen slobode, Tamara ima pune ruke posla kad a je u pitanju mala Tamara, ali joj to ne pada ni malo teško.

- Meni to ne pada teško, ja sam njoj mama i tata i bila ranije. Tako sam želela, uvek volim da su konci u mojim rukama, ali naravno, nedostaje ta muška crta.

Starleta je priznala svoj ljubavni status i otkrila da je rano za novu mušku ulogu u njenom životu.

- Rano je da se zaljubim, a malo bi bilo i nezgodno. Sam ri rekao da imam dve uloge samo u roditeljstvu, a kamoli sve ono što ide usput. Ne razmišljam o ljubavi, ali bih volela da moj sledeći partner bude po nekom mom ukusu i da traje ceo život - istakla je Tamara.

Kurir.rs/M.K.