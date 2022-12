TEI TAIROVIĆ SEVNULO SVE: Pevačica na nastup došla bez GAĆICA, pa dizala noge do nebesa! ŠOK SNIMCI PEPLAVILI MREŽE

Pevačica Tea Tairović poznata je kao neko ko pravi odličnu atmosferu na veseljima, a sada je održala je jedan nastup na kojem je igrala pred publikom, i to bez veša. Snimci sa ovog nastupa su ubrzo preplavili društvene mreže.

Tea se, naime, uvijala i mešala pred publikom, zatim i dizala noge dok je na sebi imala suknju sa šlicom do kuka i top.

Podsetimo, Tairovićeva je jednom prilikom za Kurir ispričala da nije bilo preterano neprijatnih situacija po klubovima, ali da razume kada pevače nekultura publike izvede iz takta.

- I mi pevači smo ljudi. I mi reagujemo na to. Kao profesionalci ne bismo smeli da reagujemo na bilo šta što se dešava na nastupu. I da pada atomska bomba, mi svoj posao moramo da odradimo do kraja. Razumem kada ljudi reaguju, jer smo od krvi i mesa. I naravno da razumem reakciju raznih pevača. Vređa nas to kao ljude kada čizma ponekad završi na bini i kada nas neko gađa - ispričala je Tea.

