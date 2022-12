NAKON LAĆINE SMRTI FUTA OSTAO SAM! Život čuvenog srpskog kompozitora obeležile SMRTI, TUGE i TRAGEDIJE

Tekstopisac Milan Laća Radulović, sin pokojne Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića, iznenada je preminuo danas, saznao je Pink.rs.

Aleksandar Radulovć Futa je u braku sa Marinom Tucaković imao dva sina Milana i Miloša. Njegov život obeležile su dve smrti. Legendarni srpski kompozitor ostao je sam. Prošle godine preminula je Marina a 2008. godine i sin Miloš.

foto: Zorana Jevtić

Miloš Radulović preminuo je 1. decembra 2008. godine u Beogradu. Njega je u porodičnoj kući u centru grada pronašla njegova majka Marina Tucaković, a sahranjen je tri dana kasnije na Novom groblju.

Sin Marine i Aleksandra Fute Radulovića preminuo je iznenada, a o svom najbolnijem danu u životu Marina nije govorila sve do prošle godine.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite - ispričala je jednom prilikom Marina.

foto: Zorana Jevtić

Nikome nije padalo na pamet da će doći do takvog ishoda.

- Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti - dodala je Marina.

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godini, prošle godine. Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

foto: Zorana Jevtić

Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana.

Futa je u intervjuu za Kurir povodom komemoracije svoje supruge rekao da jee i dalje neutešan zbog Marininog odlaska.

- U poslednje vreme nisam ni ja baš dobro, ne samo zbog ovoga. Četiri godine smo vodili tu zajedničku bitku koja se završila tako kako se završila. Ja sam još uvek u nekim fazama sabiranja utisaka, mada nema tu šta da se sabira, tako je kako je. Evo, ova komemoracija me je vratila u staru priču. Nit se osećam dobro, niti mi je prijatno - započeo je Futa, pa dodao:

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Došlo je vreme reorganizacije, sada smo sin i ja sami. Tu su nam životinje koje nam prave društvo. Život se menja kao što se menja situacija u zemlji i svetu, čuvamo se od korone, ja sam je već dva puta preležao. Nisam nešto specijalno ugrožen, ali sam jedno godinu dana bio van koloseka. Sad sam se malo povratio i imam vremena da posvetim svom zdravlju. Meni i Marini bi iduće godine bilo 40 godina braka. Normalno je da, kad ostanem sam, nisu to rituali, da se ispričam s njom i dalje smo u priči, na neki drugi način.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:06 FUTA SE NE MIRI SA ODLASKOM SUPRUGE: Kad ostanem sam, ispričam se sa mojom MARINOM, ne osećam se DOBRO!