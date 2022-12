"FUTA SE ZATVORIO U STAN, ZVONILA SAM MU, ALI NE OTVARA" Komšinica porodice Radulović otkriva u kakvom stanju je LAĆIN OTAC

Ekipa Kurira posetila je i danas kraj u kojem se nalazi porodični dom Milana Laće Radulovića i njegovog oca Aleksandra Fute Radulovića. I jutro nakon što je čuveni kompozitor saznao da mu je preminuo i drugi sin bilo je sablasno.

Dom tuge opet zavijen u crno. Nema umrlice ni na kapiji, ni na vratima stana. Kucamo na vrata, kako bismo porazgovarali sa Futom. Niko nam ne otvara. Muk. Prozori zatvoreni, a ni iz samog stana se ne čuje apsolutno ništa, nikakav zvuk.

Komšinica, koja je izašla iz jednog od stanova, tužno nam kaže da su svi stanari šokirani novom tragedijom u domu porodice slavnog tekstopisca. Po njenim rečima, u stan od juče nije niko dolazio, osim jedne gospođe koja se u njemu zadržala nekoliko sati.

- Velika tuga. Futa je van sebe od očaja. Ne znam kako će ovo preživeti. Slabog je zdravlja, a i retko je izlazio još od kad je naša Maki preminula. Ja sam mu zvonila na vrata tri puta od jutros, ne otvara mi. A sigurno je unutra, gde bi on sad išao? Roletne je spustio, plašim se za njega jako da mu ne pozli. Juče popodne je bila jedna gospođa, mislim da im je to kuma. Čula sam jauke i plač tad, ali nisam htela da idem. Od kad je ona žena otišla mrtva je tišina. Velika tragedija. Laća je u poslednje vreme slabije dolazio, rekao mi je kad smo pričali da je sad u Novom Sadu. Delovao je dobro i raspoloženo, ali majčina smrt ga je zauvek promenila, videlo se to. Strašno - rekla nam je komšinica nesrećne porodice.

