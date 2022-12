Poslednja slobodna mesta za praznična putovanja u evropske metropole! Travellandovi avionski aranžmani od 399 evra

10, 9, 8, 7, 6… Odbrojavamo poslednje dane 2022. godine i spremamo se za novu, verujemo srećniju i uspešniju godinu. Želimo da je što svečanije dočekamo na nekom novom, nesvakidašnjem mestu, u što boljem društvu kako bi nam cela godina bila baš takva. Rim, Pariz, Istanbul, Barselona ili Madrid mogu biti ta savršena mesta za nove lepše početke.

foto: Promo

Još nije kasno da se ugrabi mesto na avionu za neke od atraktivnih evropskih metropola i provedu novogodišnji praznici. Ne samo Doček Nove godine, već i Božić, školski raspust tokom januara idealna su prilika da se izmestite iz svakodnevice i upoznate neku novu destinaciju i kulturu, steknete nove prijatelje van granica svoje zemlje. Agencija “Travelland” ukazuje na poslednja slobodna mesta i to za sledeće evropske metropole.

Uzbudljivu atmosferu za Doček Nove godine možete sigurno očekivati na ulicama Barselone, Madrida, Valensije. Za Barselonu je avionski polazak zakazan za 29.12. i cena aranžmana od 4 dana košta 539 evra. Naredni polasci su 05.01. i 12.01.

foto: Promo

Do Valensije direktnim letom možete od 01.01. po ceni od 599 evra koliko košta petodnevni boravak. Najniža cena za božićne dane i dane školskog raspusta je 519 evra (polasci: 05.01.; 12.01; 19.01.). Prelepi Madrid je priča za sebe koju treba doživeti u vreme božičnih praznika. Paket aranžman od 04.01. do 07.01. ima ultra last minute cenu od 599 evra po osobi, i sigurni smo da bi to mogla biti vaša najbolja investicija za lep i uspešan početak godine.

foto: Promo

Pariz kao takozvani “grad svetlosti” posebno sija u novogodišnjoj noći. Zato agencija “Travelland” ne propušta da svojim putnicima priušti taj nesvakidašnji doživljaj. Poslednja slobodna mesta ostala su za termin 30.12.-02.01. po last minute ceni od 599 evra.

A jedna od najposećenijih destinacija za Novu godinu je i Istanbul. Pristupačne cene aranžmana govore u prilog tome. Kada je avionski prevoz u pitanju, najniža cena je 399 evra, a imate priliku da boravite u ovoj prelepoj metropoli od 30. decembra do 02. januara. Naredni polazak za koji ima mesta je 26.01. i to za svega 299 evra.

foto: Promo

And last but not least – njegovo veličanstvo RIM. Najveći i najimpresivniji muzej na svetu poseti bar 10 miliona turista godišnje. Prepustite se i vi ovom magičnom gradu i zavirite u čarobne kutke rimskih oblasti već tokom januara:

LAST MINUTE cena od 449 evra za termine: 05.01.-08.01. i 12.01.-15.01.

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete agenciju zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

(Promo)