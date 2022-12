EVO ŠTA JE SLIČNO DALILI I TAMARI GALIJANO: Društvene mreže se usijale zbog Dejanove SADAŠNJE I BIVŠE!

Dejan Dragojević je već nekoliko nedelja u vezi s voditeljkom Tamarom Galijano, a ljubav se desila na prvi pogled posle slučajnog susreta na jednom događaju. Međutim, ona ima i dosta sličnosti sa njegovom i dalje zakonitom suprugom, Dalilom, o čemu bruje društvene mreže.

Naime, Dejan je prvi postavio fotografiju na kojoj su se videle samo ruke njegove nove izabranice, a Kurir je došao do saznanja, da to ipak nije Dalila, već Tamara.

Društvene mreže su se usijale od komentara nakon ove objave, a mnogi njihovi fanovi bili su ubeđeni da je reč o Dalili Dragojević, sa kojom se, podsetimo i dalje nije razveo.

Nagađanja fanova su prestala nakon saznanja da je Dejan ovog puta u ljubavi sa totalno drugom osobom. Tamaru i Dejana je farsa oko njegovog emotivnog života i potencijalnog pomirenja sa Dalilom slatko nasmejala, što je Tamara u razgovoru za Kurir i priznala.

- Ne znam stvarno kako ste to uspeli da saznate, ali imate tačne informacije. Istina je da smo Dejan i ja na početku jedne lepe priče. Varnice su sevnule na prvu, kao što možete da vidite na snimku, koji je nastao krajnje spontano. Volim frajere koji ne kalkulišu. Dejan je na sve načine pokušavao da dođe do mene i uspeo je. Od četvrtka se ne razdvajamo, toliko smo se smejali kad su ljudi pomislili da je na snimku na kome se vide naše ruke - Dalila. Kakva crna Dalila, ona je davna prošlost! Dejan je pravi džentlmen. Žao mi je samo što je do sada pravio katastrofalne izbore kada su žene u pitanju. Ovog puta je napravio pravi izbor. Videćemo koliko će sve ovo trajati, ali važno je da se zna da je sada Dejan - zauzet dečko - priznala nam je Tamara.

Međutim, korisnici društvenih mreža tvrde da Dalila i Dejanova nova izabranica, imaju dosta sličnosti. Počev od ruku, ali i noktiju, zbog kojih su isprva i pomešali njih dve.

