DOMINACIJA MALE OD SKANDALA! Karleuša provocira u kostimu S*KSI DEDA MRAZICA, a na telu samo DVE KRPICE! Nikad vrelije IZDANJE

Jelena Karleuša je na svom nalogu na Instagramu objavila seriju provokativnih fotografija u novogodišnjem izdanju, koje su privukle veliku pažnju.

Mnogi tvrde da nikad seksepilnije nije izgledala, te su joj poručili da je prava bomba. Međutim, nije to ono što je jedino što zapada za oko, već i poruka koju je ostavila.

Jelena je, naime, otkrila kakve želje ima i šta bi volela da joj se ostvari u 2023. godini, a jedna stavka je mnoge iznenadila.

- Srećna Nova godina! Vreme je da poželim i sebi nešto, iako odavno nemam želje. Želim sebi volju i snagu, želim sebi motivaciju i fokus, želim sebi jako i zdravo telo i još jaču psihu, da izdržim oluju koja dolazi. Želim sebi da nađem toliko dobrote u sebi da oprostim ljudima kada mi čine loše, da loše vratim dobrim - piše Karleuša i nastavlja:

- Želim sebi ono što odavno nemam, a to je ljubav. Želim sebi dečiju sreću i radovanje malim stvarima, ali želim i velike koncerte po čitavoj planeti jer ja sam ja samo kada sam na bini, pred mojom publikom. Želim sebi ove godine album života. Želim sebi mir i spokoj u duši jer ja to zaslužujem. Srećna nova godina… Jer će mi sreća biti potrebna.

foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, pevačica je otkrila i u kakvom je trenutno odnosu sa suprugom Duškom Tošićem, od kog se još uvek nije razvela, iako je to najavljivala, a mnoge je iznenadila svojim izlaganjem.

- Duško Tošić me je iznervirao pa sam morala da ga kaznim jednim postom, ali nismo se razveli. Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina. On ne postoji bez mene. Jako lepo sa decom živimo i dalje u naša četiri zida. Mama i tata ne funkcionišu. To je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina - istakla je Karleuša.

Kurir.rs