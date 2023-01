"DUŠKOV ŽIVOT NEMA SMISLA BEZ MENE, NE DAM MU RAZVOD" Karleuša otkrila na koji način je KAZNILA muža i šta se dešava u ČETIRI ZIDA

Pevačica Jelena Karleša je bez zadrške rekla da neće da da razvod svom suprugu Dušku Tošiću, iako njihov brak ne funkcioniše.

Podsetimo, Karleuša je za Božić prošle godine Duška prijavila za nasilje u porodice, nakon čega su se jednom sreli i na sudu. Detalji njihovog ishoda nije poznato javnosti.

foto: Stefan Stojanović, Starsport

- Duško Tošić me je iznervirao pa sam morala da ga kaznim jednim postom, ali nismo se razveli. Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina. On ne postoji bez mene. Jako lepo sa decom živimo i dalje u naša četiri zida. Mama i tata ne funkcionišu. To je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina - kazala je Karleuša.

foto: Kurir

- Kada je reč o ocu, to je figura koja mora da postoji. To je jedan od razloga zašto moj brak sa Duškom traje i opstaje. Ja ne želim da moja deca budu deca razvedenih roditelja – rekla je Jelena Karleuša.

