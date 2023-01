GOCA ŠAULIĆ IZREKLA BOLNU ISTINU Dok je grmelo veselje zbog prinove, supruga pokojnog Šabana se sa VELIKOM TUGOM PRISETILA MUŽA

Sin pokojnog Šabana Šaulića Mihajlo i njegova supruga Marina postali su roditelji devojčice kojoj su dali ime Manja.

foto: Kurir Televizija

- Bili smo u bolnici Mihajlo, Sanela i ja. Sačekali smo i videli devojčicu, emocije su posebne, nove i jake. To je tako kada dobijete unuče. Drago mi je da je Mihailo je ostvario sebe, oženio se i dobio dete, baš kako je njegov otac želeo. Nažalost nije dočekao to da vidi, ali eto ja sam ipak srećna što je na kraju ispalo baš onako kako je on želeo - rekla je Gordana.

foto: Kurir televizija

Po njenim rečima porođaj je prošao u najboljem redu, a Marina je dobro i zdravo.

- Devojčica ima tri kilograma i 50, dobila je desetku, Marina je hvala bogu dobro i za desetak dana čekamo je kod kuće.

Ponosni otac Mihajlo bio je vidno raspoložen i euforičan na proslavi rođenja, a nosio je majcu na kojoj piše Manjin tata.

