"SIN MI JE OTVORIO ONLIFENS!" Branka Blek Rouz šokirala pričom sa golim fotkama: Rekao da je to idealno za mene OTKRILA I ZARADU

Fama oko platforme "Onlyfans" postaje sve glasnija, a žene iz raznih branši počele su da naplaćuju svoje eksplicitne slike.

Poznata striptizeta je rekla da je njoj to uredu i da nema ništa protiv ukoliko ljudi to vole i ima potražnje, ali je akcentovala da je protiv pornografije.

Gosti "Pulsa Srbije" kod voditelja Ivana Gajića bili su Ivan Gavrilović, pevač i Branka Blek Rouz, striptizeta, a oni su se, između ostalog, dotakli teme o "Onlyfansu".

Blek Rouz je ispričala, kako ona kaže, smešnu priču kako je otvorila profil na platformi za nage fotografije, a u tome joj pomogao najmlađi sin.

- Mene su svi pitali da li imam "OF". Ceo dan sam provela na plaži i razmišljala šta je to, mislila sam da je nešto što se isključi. Kada sam se vratila sa plaže, pitala sam mlađeg sina šta je to, a on je počeo da se smeje, pa mi je rekao ko sve to ima, a da su to pretežno starlete - započela je Blek Rouz, pa nastavila:

- Pitala sam ga da li ja mogu to da imam. Kaže on što da ne, a pogotovo jer sa u tom poslu. Nisam znala ni profil da napravim, pa mi je on registrovao sve to i rekao mi da se snalazim sa fotografijama. Taj prvi mesec sam imala najveću zaradu, a da su tu hiljade i hiljade evra to nije istina, meni je taj prvi mesec bilo 2.000 dolara.

