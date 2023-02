MANEKENKA POSLE VEŠTAČKE OPLODNJE ŽELI DA USVOJI DETE! Ivana Korab donela odluku, evo kada počinje sa procesom USVAJANJA

Manekenka Ivana Korab ponovo je u drugom stanju a lepe vesti podelila je u decembru prošle godine.

Ivana je dva puta zatrudnela uz pomoć vantelesne oplodnje, koja joj je bila veoma naporna. To je još jedan od razloga zbog kojeg ne želi više da rađa decu već da ih usvaja.

- Želim da pružim ljubav i porodicu detetu iz doma! Oduvek sam razmišljala o tome, a sada ću to i da ostvarim. Čim se porodim, krenuću u proceduru za usvajanje, jer ne bih volela da bude velika razlika u godinama između moje dece - rekla je manekenka i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Ljudi me često pitaju zašto ne rodim treće dete, ako već želim da imam veliku porodicu. Mislim da bi mi peta vantelesna oplodnja bila previše. Ne želim opet da prolazim kroz to. S druge strane, decu toliko volim da smatram da bi bilo plemenito da svu tu ljubav dam nekom detetu koje nije imalo sreće do sada.

foto: Printscreen

Ivana je potom otkrila da li njen suprug podržava odluku povodom usvajanja deteta.

- Moj suprug je znao da to želim i pre nego što smo počeli da se zabavljamo i podržava me. Mnogi mi govore da nisam svesna koliko je težak proces usvajanja, pa potom i navikavanje deteta na novi život. Ma, i da bude teško, nije mi problem - kazala je Ivana.

Ivana je oduvek volela da pomaže deci, pa je već sa 18 godina volontirala u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj.

- Teško je gledati nedužno dete koje živi u domu, a ničim nije zaslužilo da bude ostavljeno. Još tada mi se probudila želja da pomažem mališanima i da jednog dana usvojim dete. Sećam se, dok sam tamo volontirala, rekla sam da ću ili biti dovoljno bogata da im pomognem ili dovoljno poznata da mogu da pozovem ljude da im pomognu - rekla je Ivana.

foto: Printscreen

Ivana je nedavno otkrila da ona i njen suprug ponovo čekaju sina.

- Druga trudnoća mi je potpuno drugačija od prve. Radim punom parom, ali mi, za razliku od prvog puta, treba više energije da se pokrenem. Baš se brzo umorim - otkrila je Ivana.

foto: Printscreen

Pored toga što će uskoro nekom mališanu pružiti dom, Ivana ima još planova.

- Ima mnogo divne dece koja su napuštena i zaista bih volela da im pomognem. Planiram da osnujem fondaciju za stipendiranje dece iz doma, kako bi što više njih završilo školu i upisalo fakultet. Nadam se da ću to uskoro da ostvarim - zaključila je manekenka.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:28 Ivana Korab trudna, evo kojeg pola je beba!