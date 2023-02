"OŠAMARILA ME JE, PROŠLA I SAMO SELA" Saša Popović otkrio kako je upoznao Mariju Šerifović: Uvek je bila DŽAMBASTA

Saša Popović i Marija Šerifović danas su tandem koji već godinama zasmejava i oduševljava milionski region u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Iako se danas savršeno razumeju samo kroz pogled, njihov prvi susret i nije baš prošao slavno, bar ne kada je reč o direktoru Granda.

Marija je priznala da je kao dete maštala da ide sa majkom Vericom Šerifović na snimanje emisija, a prvog odlaska na televiziju seća se i tad danas.

foto: Printscreen Amidži šou

- Sećam se da je tad bio ZAM, prvo smo išli u Zemun, a ja sam htela da idem sa njom. Nekad su se emisije snimale u vreme škole, druge smene i nisam mogla da stignem... Mislim, lepo je danas kada vidim da sam kao dete tamo išla i gledala sve te neke ljude, a sad mogu da se svađam lepo sa njima - rekla je Marija kroz osmeh, a Saša prepričao kako je protekao njihov prvi susret 1998, kada je Marija imala sam 15 godina.

- To nikad neću zaboraviti. Marija je bila klinka i Verica je dovela na snimanje, a u toj emisiji je bio pokojni Šaban Šaulić, Vesna Zmijanac i svi pevači su dolazi i prolazili sa „Dobro veče, direktore“. I sad Verica dovodi Mariju i kaže Verica njoj „Ovo je direktor Saša Popović“, a zatim meni „Da te upoznam, ovo je moja Mara“, a ona meni prođe pored mene i samo kaže „Zdravo“. Vidi onako me je ošamarila, kao zdravo i žurim… I ništa, sela pored mene, ja kažem kako si, a ona gleda i misli se „Dobro, matori šta me pitaš“. Bila je frajer od malih nogu i bila je džambasta - ispričao je sa osmehom Popović u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

kurir.rs