OVO JE SESTRA RADE MANOJLOVIĆ KOJA ĆE JOJ BITI MENADŽERKA! Imale su teško detinjstvo, a evo čime se Maja bavila do sada!

Pevačica Rada Manojlović dugi niz godina u samom je vrhu na muzičkoj sceni, a sada je rešila da napravi promene u svojoj karijeri.

Naime, Rada je odlučila da sarađuje sa svojim najbližima, pa je tako sestru Maju Manojlović angažovala kao menadžerku. Marija je sestri navodno već zakazala 20 nastupa, tako da će pevačica zaraditi čak 160.000 evra.

Inače, Radina sestra se nikada nije eksponirala, a pevačica je neretko isticala da joj je ona najveća podrška. Marija je po zanimanju šminkerka, te je sestru spremiala za razne ogađaje, nastupe i televizijska gostovanja.

Pevačica je često promovisala sestrin rad, a jednom prilikom ju je pohvalila kako ju je našminkla za šest i po minuta. Ipak, sada će Marija imati potpuno druge obaze kada je Radina karijera u pitanju.

- Rada je dugo radila za "Grand", pa je po ugovoru deo zarade davala produkcijskoj kući i menadžeru koji joj je vodio karijeru. Kada je shvatila da mnoge njene kolege finansijski bolje prolaze od nje i da su kupile nekoliko stanova, a da ona nema ništa, rešila je da okrene novi list! Promenila je ceo svoj tim, na čelu sa menadžerom - priča izvor blizak popularnoj pevačici i otkriva koga je Rada sve zaposlila.

- Već radi sa novim klavijaturistom, ima i svog vozača, a zaposlila je i sestru Maju da joj zakazuje tezge. To je Rada želela da uradi i pre pandemije korone, ali je tek početkom ove godine uspela da realizuje svoj plan. Zaposlila je sestru jer je sigurna da je ona nikad ne bi izdala ili prevarila. Podigle su cenu nastupa, tako da Rada sada najčešće peva za 8.000 evra. Cena zavisi od toga o kakvom veselju je reč, ali i od toga da li mora da putuje van Srbije. Maja joj je zakazala 20 tezgi, pa će tako njih dve zaraditi čak 160.000 evra!

Inače, Rada je ispričala da joj je sestra velika podrška.

- Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najlepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što pre izbacim nove pesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama - rekla je pevačica.

Podsetimo, Rada i Marija su veoma rano ostale bez majke. Odrasle su sa ocem u rodnom Četerežu, gde su živele u teškim uslovima, a pevačica nikada nije krila koliko je ponosna na to što ih je otac teškom mukom odhranio i školovao.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

01:36:13 SCENIRANJE 05.02.2023. OLIVERA CIRKOVIC