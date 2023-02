JAMI OTKRILA KOLIKI PRITISAK TRPE DECA POZNATIH! Lea priča pet jezika, na fakultetu sve DESETKE a evo kako se snalazi u KUHINJI

Foto: Printscreen Magazin IN

Pevačica Jasna Milenković Jami gostovala je u emisiji zajedno sa svojom ćerkom Leom.

Pevačica često ističe koliko joj znači ćerkina podrška.

- Prevazišla me je u jačini. Ona je prava lavica, ja sam račica. Jača je od mene. Ona je ta koja kaže: ''Ma pusti mama, idemo dalje''. Ona je moja najveća podrška i hvala joj što je takva - rekla je Jami.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

- Moram samo da kažem Srbiji da mislim da bi Lea bila među prve tri žene koje menjaju Srbiju, a nisu na naslovnim stranama. Bez obzira što si došla iz porodice gde je majka javna ličnost, ti si se sama izborila - rekla je Sanja, a Jami se rasplakala.

- To su suze radosnice. Bilo je jako teško. To što sam joj ja majka bio joj je teret koji je nosila. Morala je da radi tri puta više i da se dokazuje tri puta više. Minsko polje smo prošle, ona ide svojim putem i mislim da će na kraju izgurati sve što je zamislila - rekla je Jami.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

Lea je potom otkrila čime se zapravo ona bavi.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom - rekla je Lea a Jami se ubacila:

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

- Bogami zna i pitu da razvija. Ja sam isto fantastična kuvarica. Ona je i te kako zainteresovana da uči od mene. Žena mora sve da zna - kazala je Jami.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

Lea je potom istakla da joj najviše u životu znači podrška majke.

- Ne znam odakle bih počela. Ona je heroj zbog toga što me je usmerila ka učenju. Prepoznala je kod mene tu volju za učenjem stranih jezika, za fakultetom. Takođe, na tome što me je izgradila u osobu kakva sam danas. Divim joj se zbog snage koju ona poseduje, koja je neverovatna. Pitam se kako stiže sve, ona i kad ne može, ona može sve. Kad neka situacija deluje nerešivo, ona uspeva sve da reši - priznala je Lea u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:45 JAMI JE BILA ŽRTVA FIZIČKOG NASILJA! Pevačica otvoreno o maltretiranju koje je proživela: Deca su bila ljubomorna zbog mog uspeha!