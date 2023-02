BIVŠI MUŽ DIVNE DNK ODLEPIO ZA SLAVNIĆEVOM ANOM! Samozvani Tom Kruz iz Miloševca: Zvezdan je ne zaslužuje, želim da je ljubim

Bivši muž Divne Milanović Almir Asanović je odlepio za Anom Ćurčić . Samozvani pilot iz Miloševca koji je sa Divnom bio u vanbračnoj zajednici javio se redakciji Kurira i otkrio svoja osećanja prema bivšoj partnerki Zvezdana Slavnića koji je javno prevario u rijalitiju sa Anđelom Đuričić.

Izjave prenosimo u izvornom obliku:

foto: Printscreen

- Ne mogu više da gledam kako se Ana muči. Kao vojni pilot aviona Mig 29 lovca bombardera moram da se oglasim i kažem šta mi leži na srcu. Ani šaljem iskrene, tople i zaljubljene poruke.

S obzirom da je mučena, ubivana žena i da joj je naneta duševna bol od starne njenog muža ja kao pripadnik ozbiljne ustanove sam iskreno ali zaista iskreno ne interesuje me fanovi povređen. Iskreno sam zaljubljen u Anu i u njenu divnu i plemenitu dušu. Moram da uđem u Zadrugu.

Čim me bude ugledala shvatiiće šta je pravu mušlarac kada joj moja suza pilotska prava sa nežnim toplim poljupcem sleti na njen obraz i iskrneo je nježno poljubi biće joj mnogo lakše.

Sve zvezde sveta ću joj skinuti, jer je ona pile moje i shvatiće kako je moje srce iskreno voli- priča svoje emocije Almir i veruje u zajednički život sa Ćurčićevom:

Na ovom šporetu će Ani da kuva jutarnju kafu foto: Privatna Arhiva

- Živećemo u Miloševcu kod mene.Ovde je mnogo lepo, a njoj treba mir. Ona je moja neubrana jagoda i ako uđem u rijaliti, a ona bude želela da pobegnemo pre nego što se rijaliti završi ja sam spreman na to.

Ako joj ikad zadrhti duša neću joj dozvoliti da ide ka zvezdanu ja ću biti njen dragi zauvek - siguran je on.

Almira boli nepravda koju Ana trpi foto: Printscreen/Zadruga

Asanović ima toliko ljubavi u sebi da ni Divnu neće da ostavi na cedilu:

- Ona je za mene prošlost, ali mi smeta što je njen sadašnji muž Marko koji je budaletina je vređa i ponižava. Pored nje on gleda u međunožje drugih žena u rijalitiju. Ja volim sve žene ovog sveta, ali nisam švaler kao on. On glumi Drakčeta iz serije "Moj rođak sa sela" i Sekulu da ima kao više žena, a nije ni da se rukuješ sa njim. Meni je Divna i u takvom stanju sa grbom na leđima bila dobra. Marko jeste bogat čovek, ali ima lošu dušu. Ja sam figurativno siromašan, nemam osnovne stvari za život, ali sada imam kupatilo - priča Almir i dodaje:

- Divnina sestra je urgirala da se ona uda za Marka, a ne za mene jer sam ja za nju slepac, a njemu je majka u Austriji. Ja sam je čuvao, a on je Divnu jurio iz kuće iz Dubnice. Sram ga bilo, nenormalan je, plaćao je žene za seks. Ja sam Divnu lečio vodio sam je na VMA i rekli su mi da ne može da se operiše jer je operacija kompikovana i rizična.

Eto, ja sam je prihvatio jer ima dobru dušu. Nosio sam joj kafu u krevet, išla je samnom da kosi travu. Sredio sam joj ličnu kartu. Ja sam je vratio u život i pokazao šta je svet. Ja Divnu neću da ostavim na cedilu. Molim i našeg predsednika da joj pomogne. Ja plačem zbog nje. Ona nije zgodna žena po izgledu, ali treba da joj se pomogne za život i da se njen Marko ispita da li je ona bivena. Moram da je spasim. Ona nema reč u Zadruzi i da se ispita zašto Marko gleda u druge zadrugarke, a ne u svoju žene- poručuje Asanović.

foto: Svet / N.Kostić, Privatna Arhiva

Lj.Stanišić

