PAO NA SOCIJALU, VODI SE KAO NESTALA, A SAMO JE ON USPEO U ŽIVOTU! Evo gde su završili i šta rade svi pobednici Velikog brata

Prvi rijaliti koji je pokorio Srbiju je „Veliki brat“, a usledili su potom drugi "Farma", "Parovi", "Operacija Trijumf", "Maldivi", "Bar" i "Zadruga“, ali i dalje se pamte prve rijaliti zvezde koje smo na televiziji pratili 24 sata dnevno.

Evo gde su danas i šta rade pobednici ovog šou-programa.

Ivan Ljuba je pre 17 godina trijumfovao je u prvoj sezoni. Osvojio je 100.000 evra, a zatim se posvetio onome što najviše voli - muzici. Po opštoj oceni Ivan je bio najveći favorit za pobedu od samog početka, pre svega zbog svoje pristojnosti, obrazovanja i očigledne inteligencije. Ivan je bio tih i povučen, i pokazao je prave vrednosti i kvalitete.

"Ne bih pričao o Velikom bratu jer sam na to stavio tačku. Radim kao profesor klavira u osnovnoj muzičkoj školi", rekao je Ljuba, koji je i veliki ljubitelj ekstremnih sportova.

foto: Printscreen/Facebook

Najviše glasova publike u drugoj sezoni, koja je emitovana 2007, dobio je bivši fudbaler Saša Ćurčić Đani. Bio je poznat kao skandal-majstor, a i danas se prepričava kako je u Londonu pravio najluđe žurke u autobusu, na kojima je bilo puno alkohola i droge.

"Imao sam devojke u 24 različite zemlje, ali u mom životu nema recki. Zaljubim se do ušiju, ali me to ne drži dugo. Bio sam i sa Evom Hercigovom i mnogim poznatim damama" hvalio se momak iz Besnog Foka. Kasnije je pokušao da fudbaIsku karijeru nastavi u Srbiji, ali se na kraju ipak vratio u Veliku Britaniju. Nabacio je višak kilograma i jedno vreme je živeo od socijalne pomoći!

foto: Printscreen

Kreatorka iz Crne Gore Mimi Đurović, koju su mnogi prozivali da je „iritantana plastična barbika", trijumfovala je 2008. Potom je pokušala da se bavi pevanjem, a zatim i voditeljskim poslom na DM satu i Pinku M. Udata je i ima sina.

foto: Printskrin

Pčelaru iz Kupinova Mikiju Đuričiću VB je bio odskočna daska za rijaliti karijeru. On je i zauzeo prvo mesto u "VB VIP ol stars", a potom je pokušao da se bavi voditeljskim poslom, dom, kulinarstvom... Prošetao je kroz „Farmu", „Parove", „MaIdive" i „Zadrugu“, izbačen je iz jedne jer je tukao Nadeždu Biljić i Suzanu Perović. Zbog toga je proveo i u kućnom pritvoru. Posle ovog skandala, smirio se, oženio i dobio ćerkicu. Međutim, ponovo se vratio rijalitiju kako bi zaradio novac, ali nije izdržao do kraja. Porodica mu je mnogo nedostajala pa je pobegao iz Zadruge 6.

foto: Yotube/Zadruga6

Jedan od pobednika VB koji je unovčio svoj uspeh jeste Vladimir Arsić Arsa iz Užica. Nekada je radio kao di-džej i vozio taksi, a sada je uspešan muzičar i ima svoja vozila u taksi-udruže. Ostao je upamćen po bizarnom s*ksu sa Danicom Kordić u ledenom bazenu dok je padao sneg. Arsa se u međuvremenu oženio Sandrom iz Slovenije.

foto: Privatna arhiva

Glumac Milan Marić, poznat po ulozi Švabe u filmu „Rane", pobedio je pre devet godina.

- Zbog velikog brata dobio sam ulogu u filmu, postao sam zaštitno lice nekih brendova, a od nagrade sam renovirao kuću i kupio mehanizaciju za voćnjak", ispričao je Milan. Ipak, on je ubrzo potražio bolji život u Rusiji, a potom i u Kanadi, gde se oženio izvesnom Stelom.

Atraktivna plaviša Marijana Seifert, tada poznata kao Čvrljak, pobedila je 2011. pošto je prevarila tadašnjeg muža sa muzičarem Nikolim Nemeševićem Nemešom. Posle rijalitija se razvela i udala za Nemeša, ali je brak trajao samo godinu dana. Njena sudbina je baš tragična. Ona se vodi kao nestala već duže od šest meseci. Poslednji put je viđena na Mostu mladosti u Zagrebu, odakle joj se gubi svaki trag. Na mostu su pronađene njene lične stvari. Njen otac je nedavno preminuo, nedočekavši da sazna šta mu je sa ćerkom. Rođena Marijanina sestra Maja Kovačević trenutno se nalazi u Zadruzi i ona je ubeđena da njena sestra nije više živa.

foto: Kurir, Printskrin/Facebook

Žarko Stojanović, koji je u kući bio sa bratom blizancem Žarkom, imao je najviše fanova 2013. oprobao se i u Zadruzi 1, ali se tamo nije dugo zadržao. Braća danas žive u Parizu, gde vode svoje restoran.

foto: Printscreen/Youtube

Poslednji VB je emitivan pre četiri godinem a na prvom mestu se našao Darko Petkovski Spejko. Bio je u Zadruzi 3, gde je imao aferu sa Tarom Simov.

