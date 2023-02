"ZVEZDAN ĆE SASUTI KOFU GOVANA NA ANU SAMO ZBOG OVOGA!" Pevačica otkrila NAJVEĆU GREŠKU prevarene supruge u sukobu sa Slavnićem

Haos Zvezdana Slavića i Ane Ćurčić već danima traje, a sukobi neretko eskaliraju do te mere da obezbeđenje mora da reaguje, ali bez obzira na turbulencije u odnosu, njih dvoje svaki sukob uspevaju da reše mirnim putem.

Pevačica Saška Karan gostovala je kod Ivana Gajića u Pulsu Srbije gde se dotakla ovog skandaloznog para koji već nedeljama trese rijaliti.

- Nije mi jasna Ana. Ona je čak i pokušala da se pomiri sa Zvezdanom. Imala je prvog muža kriminalca, onda se razvela pa našla normalnog čoveka i onda posle njega opet našla kriminalca. Znači ženo ti tražiš mangupa, e pa sad vidi kako ti to izgleda. Ali opet negde sam više na njenoj strani, jer je Zvezdan gađao sa prasećom glavom. Pa jel se ponaša tako jedan normalan dečko i kavaljer - rekla je pevačica i dodala:

- Pevala sam mnogim kriminalcima i mangupima, od onih najviših do onih najnižih. Međutim, nikada nisam imala problem već su me štitili. Ali to su pravi mangupi koji su kavaljeri, jednostavno gospoda. Ali zavisi od tebe kako se ponašaš. Ona umesto što mu je mamu maminu uzduž i popreko kada ju je gađao. Ako ti to dozvoliš sasuće ti sutra kofu govana.

