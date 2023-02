INDI ARADINOVIĆ SE OGLASILA NAKON OPERACIJE GRUDI! Evo kako se pevačica sada oseća

Pevačica Indira Indi Aradinović oglasila se nakon operacije grudi. Pevačici je nedavno pukao silikon te je sada morala da ide na intervenciju.

foto: Printscreen/Pink tv

- Evo me, odlično sam. Čuvaju me kao kraljicu. Brinu o meni. I čekam doktorku da mi kaže precizno sve šta i kako. Imam malo bolove, ali to je normalno - poručila je Indi.

foto: Printscreen/Pink tv

Indi se u toku današnjeg dana takođe oglasila i na Instagramu iz bolničke sobe.

00:12 Indi u bolnici, operisala grudi

Podsetimo, pevačica je nedavno i sama pričala na temu operacije grudi.

- Tačno je sve što ste čuli. Idem na hitnu operaciju. Pukao mi je silikon, a ujedno se i izlizao. S obzirom na to da već menjam silikon, povećaću i grudi za jedan broj veće - rekla je Indi svojevremeno.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:15 Indi povredila nogu kao Rada