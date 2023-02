NEVERICA! REPERKA SVOJOM PESMOM PRIZVALA SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Udes bio identičan kao u tekstu! Završila sa TEŠKIM prelomom

Popularna srpska reperka Mimi Mercedez ispričala je u emisiji Realna priča neverovatnu stvar koja joj se desila.

Naime, ona je u šali za jednu svoju pesmu napisala tekst koji govori o njenoj saobraćajnoj nesreći. Nakon što je pesma izašla saobraćajna nesraća joj se dogodila baš onako kako je to opsiala u pesmi.

foto: Kurir Televizija

- Podelila sam sa fanovima da mi se desilo nešto previše konkretno. a to je lomljenje lakta u saobraćajci. Sve je to počelo kao šala, kao hoću da bacim neku zabavnu rimu, a od kad se to desilo, dobro razmislim pre nego što nešto napišem - rekla je Mimi, a potom je odrepovala deo dotičnog teksta:

- To ide ovako: "Mene ne čeka veo ni bider majer, mene čeka jedan venac na banderi!" To je surova fora na svoj račun. Onda se nastavlja "...Nikada na pola da bi izvireo lakat, a i atak paranormal!

Reperka je opisala kako se tačno po "scenariju" odigrala sapobraćanjna nesreća :

- I onda se slupam u banderu najjače moguće. Zgužvali smo auto skroz. Ovima napred se nišTa nije desilo, a ja koja sam bila na zadnjem sedištu slomim lakat. Tek sutradan sam sve povezala. Da to budu baš bandera i baš lakat. Ajde da se nešto drugo desilo, nego, brate, bandera i lakat - ponovila je i dalje začuđena reperka. Bila sam u fazonu Hvala ti Bože što mi daješ ovakvo upozorenje.

Jedna obožavateljka joj je tražila da istetovira taj proročanski tekst, ali Mimi za to nije dala dozvolu:

- Rekla mi je jedna fankinja da želi da istetovira taj stih, a ja sam joj to zabranila. Rekla sam ne može. Druga opcija je bila neki keš koji se pominje u drugoj mojoj pesmi. E to može, rekla sam joj - rekal je Mimi kroz smeh.

