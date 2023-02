MISLILI SU DA OD NJEGA NIŠTA BITI NEĆE: Od Velikog brata do velikog menadžera! Manuel ZGRĆE MILIONE, a želeli su da PROPADNE

Manuel Stojanović jedan je od retkih ako ne i jedini koji je profitirao nakon rijalitija. Nekadašnji fudbaler je bio učesnik "Velikog brata", a sada je fudbalski menadžer koji radi velike transfere igrača širom sveta.

Ozbiljan igrač ali u spoljnom svetu foto: Instagram/manuelstojanovic

Ovog šarmantnog rjaliti asa iz Pirota mnogi pamte po humoru, svađama i interesantnim izjavama koje je tokom učešća u ovakvom formatu imao.

On je 2009. godine učestvovoao u pomenutom rijalitiju, gde je stekao veliku popularnost, a nakon toga se povukao iz javnog života. Život je promenio iz korena, a iako je dobijao pnude da se vrati u šou, on je to odbio.

Mnogi nisu verovali da će uspeti, ali on je dokazao suprotno foto: Instagram/manuelstojanovic, screenshot

Stojanović sada zarađuje milione, a na svom Instagram profilu često deli fotografije sa putovanja, iz izlazaka, kao i skupocenih automobila.

Egzotične destinacije, posete najvećim evropskim stadionima uživanje u društvu lepotica, izlasci po svetskim metropolama samo su deo njegovog sadašnjeg života.

Sam svoj gazda- MAnuel Stojanović foto: Instagram/manuelstojanovic

Stojanović je uspešan poslovni čovek, a mnogi nisu verovali da će daleko da dogura. Od većine rijaliti učesnika iz njegove sezone, on je najbolje prošao u životu.

Voli da uživa i sebi da ugodi foto: Instagram/manuelstojanovic

Ako je suditi po njegovom instagram profilu gde je veoma aktivan, on živi na relaciji Srbija- Dubai- Kina.

Manuel je gost najluksuznijih gradova sveta, a često je u društvu proslavljenih fudbalera poput Duška i Zorana Tošića.

Manuel Stojanović foto: Instagram/manuelstojanovic

Ljiljana Stanišić

