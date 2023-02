"ONI SU ROĐENI TAKVI, VODILA SAM IH KOD DOKTORA" Spekuliše se da su promenili pol a ovako je Rada pričala o sinovima Miki i Gibi

Kao bomba je odjeknula vest da su Mika i Giba Vasić promenili pol. Navodno, oni su sada Ivana i Ana Nikolić. Ivana je čak stala i pred matičara sa svojim izabranikom iz Nemačke, a oboje su bili obučeni kao žene.

Mika i Giba su se ranije oblačili kao žene, a njihova majka Rada Vasić je čak javno pričala na tu temu.

- Ja kao majka... Kad sam mogla da ih čuvam od kilo mesa, samo da su mi živi i zdravi! Ja sam to rodila, to su moja deca, ja ne mogu njih da krivim. Ja više krivim mene. Kažem: "O, Bože, da li sam nešto zgrešila?" Svi kažu, ja se baš u to ne razumem, eto čujem od nekoga "vidi ovaj je ko žensko, gej!" Ja ne znam stvarno šta je to gej, šta je to fejk, ne znam, ne razumem, života mi - pričala je Rada.

- Ja sam moju decu vodila kod doktora, kao majka i oni su po krvi i mokraći rekli da imaju više ženskih hormona. Oni kad se ovako oblače vidi se da više liče na žensku nego na mušku osobu. Oni su rođeni takvi... Ja ne mogu ništa tu da odlučim, to je njihovo. Ja sam ovako rekla - ako imaju više ženskih hormona nego što treba da dobiju neku terapiju da se to povrati, da budu ono što jesu, ili muško ili žensko. Pa, sad, šta je Bog dao ja to moram da trpim jer su to moja deca. Ja sam majka, to mene boli - rekla je Rada i zaplakala.

- Bože moj, ja bolje da vidim moju decu takvu kakvi su, nego ne daj Bože da ih ja guram u kolicima. Kako je toj majki koja gura svoje dete i gleda ga nesposobnog - istakla je ona svojevremeno.

