"OMLADINA U HRVATSKOJ SLUŠA SAMO NAS" Rada Manojlović se oglasila nakon skandalozne zabrane pevača u Hrvatskoj

Pevačica Rada Manojlović oglasila se povodom zabrane nastupa kolega Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe u Hrvatskoj. Rada je istakla da smatra da se naše pesme svuda slušaju i da je u pitanju samo politika.

foto: ATA images/Antonio Ahel

- To je bezveze, stvarno. Kebine pesme su mega hitovi, čovek kao da je juče izbacio sve one njegove koje se slušaju, to sam i njemu rekla. Njegove pesme stalno pevam, Bekutine takođe. E sad, to je verovatno do nekog "imidža", da ne iskoristim sad neku reč... Da l' je tu do nekog, je li, prestiža... Dobro, neka, neka idu u klub neki, ima ih mnogo, napuniće tamo sve - kazala je Rada i dodala:

- Znaš, to je politika, ti uvek imaš tako jednog čoveka... Prodate su karte za koncert, nema smisla. Meni je svaki nastup pun. To veze nema sa životom. Zna se šta omladina zaista sluša. Sluša samo nas. Ne kažem samo narodnjake da slušaju, već su jako popularni i reperi - dodala je ona.

foto: ATA images/Antonio Ahel

- To je samo politika. To prolazi, a muzika ostaje. I Keba, i Ana, i ostali izvođači koji su zabranjeni tu... I dalje će trajati i puniti svaki klub u zemlji - zaključila je Rada.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, pula.hr, Shutterstock, Ilustracija

Podsetimo, gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, zabranio je nastupe Ane Bekute, Zorane Mićanović, Duška Kuliša i Dragana Kojića Kebe u ovom gradu. Keba se potom oglasio i otkrio da je smiren povodom cele situacije.

- Ne osećam nikakav nemir povodom svih tih dešavanja oko koncerta u Puli. Taj čovek koji je doneo tu nerazumnu odluku, nije sam u toj priči. Kako se kaže: "Pada sneg da pokrije breg, ali i da zver otkrije trag". Otkriće se svi oni koji i te kako stoje zajedno u dogovoru sa njim. Šta misle da će dobiti sa time to je njihova stvar, lično mislim da gube - istakao je Dragan Kojić Keba.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:42 Rada Manojlović napravila haos na svadbi