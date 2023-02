"ZNALA SAM NEŠTO, ALI SAM PUŠTALA" Rada o menadžeru koji joj je radio IZA LEĐA, javno priznala: Sad sam kao žrtva kad se SPASI

Rada Manojlović, za medije je progovorila o kako kaže torturi koju je prolazila dok nije zaposlila rođenu sestru kao menadžera.

foto: ATA images/Antonio Ahel

Tim povodom je i priznala da se na višem nivou borila sa situacijom u kojoj se našla, kada je saznala da joj menadžer radi iza leđa a zbog toga je bila prinuđena da mu da otkaz.

Nakon toga, svoju karijeru i pomenuti posao poverila je rođenoj sestri, koja joj je uvek bila najveći oslonac u životu.

foto: Printscreen/Instagram

- Još je rano, ja sam realna, mislim da su potrebne pesme, ja nemam dovoljno pesama, a možda i imam. Šalim se. Treba nešto sveže, nisam dugo izdavala, bila sam jako ukočena, pod pritiskom, pod staklenim zvonom, ne svojom voljom, psihijatri bi imali tu da objasne, zašto sam se povukla, imali bi pune ruke posla, a kad me zgaze ja presečem. Onda treba da se izdižem. Na dobrom sam putu, prošli put sam bila loše, psihofizički, sada sam bolje, kao žrtva kad se spasi, imam motiv, imam volju - rekla je Rada.

foto: Printskrin / You Tube

- Meni je govoreno i slagana mi je jedna vrste priče... To se već pisalo, to je tema odvratna, katastrofalna, sestra kida, ona je rođena za ovo, mnogo se kajem što ranije nisam presekla, jer opet sam ja ta koja daje svima šansu. Sestra je saznala za mnoge neke stvari, nju boli glava od posla, ali je srećna zbog toga. Sad ja stalno pričam, pare u jednu kuću i nema ništa bolje, kada znaš zašto radiš i kad je konačno! Ja sam nešto i znala, ali sam praštala i puštala, možda je trebalo drugačije, ali takva sam ja, volim da me maltretiraju - izjavila je pevačica.

foto: Vladimir Šporčić

