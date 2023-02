"ON JE DEKA KOJI NEMA PATKU!": Kuma Ane Ćurčić brutalno izvređala Moku pa zapretila Zvezdanu: ZAVRŠIĆE TAMO GDE MU JE MESTO!

Kuma učesnice rijaliti programa Ane Ćurčić, Milena Kačavenda i košarkaška legenda Moka Slavnić razmenili su preko medija bespoštedne uvrede.

Gostujući u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića, Kačavenda je nakon puštenog snimka gde Slavnić odgovara na njene uvrede ništa manjim uvredama, nastavila sa napadima na slavnog košarkaša.

Najpre je prokomentarisala Slavnićevu opasku da je ona željna medijske pažnje.

- Želim da gospodinu pod navodnicima kažem sledeće: Prvo ja sam postala populana u medijima, ali mene mediji pozivaju sami. Ja sam neko ko nije rijaliti igrač, ja sam neko ko želi da podrži ženu koja je goidnama zlostavljana - rekla je Kačavenda misleći na svoju kumu Anu Ćurčić.

- On nema patku. Pominje da će mi napuniti usta. Moja usta su prevelika za jednog dedu koji ima bakin mekan kao dekin. Meni usta mogu da napune samo intimni partneri. A deka moka to nikada neće biti koji jer ga čeka grobno mesto - rekla je vidno besna Kačavenda i nastavila:

- Optužujete me da sam lečeni alkoholičar. Milena Kačavenda ne pije alkohol, ali vrlo sam voljna da nazdravim sa vama pre vaše sahrane. Žao mi je što niste ostali tamo gde vam je i mesto, u sportu, a u belu kuću sigurno nećete ući. Vi branite svog sina, a ja ću se pobrinuti da se on nađe tamog gde mu je i mesto. Srdačan pozdrav za deku bez patke! To mesto gde će se Zvezdan naći je...kako bih vam rekla , ja sam ubeđena da on ima šifru! Znam to jer sam Imala sam fizički obračun sa njim i gađala sam ga nožem!

