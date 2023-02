MOKA SLAVNIĆ ODBRUSIO KRISTIJANU GOLUBOVIĆU: Zvezdan bi za mene ubio, uvek se plašim da se ne umeša ukoliko me neko vređa

Zoran Moka Slavnić, slavni jugoslovenski košarkaš, ekskluzivno je za Kurir TV otkrio detalje ubistva koje je počinio njegov sin Zvezdan.

Zvezdan Slavnić, najpopularniji učesnik "Zadruge 6", upao je u centar skandala nakon što je prevario svoju suprugu Anu Ćurčić.

Naime, Moka Slavnić je gostovao u "Pulsu Srbije" kod Ivana Gajića, kada je otkrio pojedine detalje koje malo ko zna.

Prvo je spomenuo Olivera Jovanovića, koga je Zvezdan upucao u jednom beogradskom klubu 1998. godine, pa se obratio i Kristijanu Goluboviću, koji je nedavno pričao o tom ubistvu.

- Kristijane, nije Zvezdan tukao Olivera, već narkomana, a Oliver je došao to da spreči, pa se Zvezdan uplašio da će ga udariti, pa ga je zveknuo pištoljem. Majka poginulog je rekla da je Zvezdan kriminogenog karaktera, a kako to? Ja sam sportista, olimpijski šampion, nije korektno reći da je kriminogenog karaktera, kada mu niko u porodici nije kriminalac. Tačno je da sam rekao da bi lakše podneo da je mog sina neko ubio nego da on nekoga ubije. Ona je mene tu izvređala i rekla da mi je Arkan poklonio pištolj za rođendan - rekao je Slavnić, pa dodao:

- Zvezdan bi za mene ubio. Uvek se plašim da se Zvezdan ne umeša ukoliko neko izvređa njegovog oca.

