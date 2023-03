"MOJI SU BILI PROTIV.." Džejla Ramović po prvi put otkrila šta su joj roditelji zamerili dok se takmičila u Zvezdama Granda

Pevačica i pobednica "Zvezda Granda", Džejla Ramović, priznaje da su njeni roditelji bili protiv pojavljivanja u istoimenom takmičenju sa pesmom "Tihi ubica".

foto: Printscreen/Instagram

- Moji su bili protivnici pojavljivanja mene sa pesmom „Tihi ubica" u prvom krugu. Rekli su mi ne i pitali zašto ću to da pevam i ja kažem da mi veruju i da je 100 posto odlična pesma i onda se desio bum i sve je bilo super - ispričala je Džejla u jednom podkastu u kome je nedavno gostovala.

foto: Printscreen/Instagram

Kao neko ko je jako mlad postao popularan, dala je i savet svima koji maštaju u bavljenju ovim poslom koji nije ni malo lak.

- Svi koji žele ja mislim da je najbolja opicija takmičenja. Potrebna je želja, volja i naravno odricanja. Ja sam se odrekla mnogo stvari, ali sve zarad mog krajnjeg cilja koje sam imala u tom trenutku – priznaje Ramovićeva koja se prisetila perioda kada je za nju saznao ceo region.

foto: Printscreen/Instagram

- Mogu da kažem da je ljudima u mom gradu bilo blagi šok da se to dešava nekome iz napeg malog gradića. Podržavali su me svim srcem i moji vršnjaci ali niko to nije doživljavao da je tako veliko nikada nismo bili svesni ni oni ni ja i meni je to bilo odlično – rekla je ona.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:15 DŽEJLA RAMOVIĆ OTKRIVA PRAVU ISTINU O ODNOSU SA MARIJOM ŠERIFOVIĆ! Evo koja je pesma njenog života i šta misli o momcima u Španiji